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13 ноя 11:48

Финансовая отчетность предприятий Китая



В соответствии с существующим китайским законодательством, предприятия обязаны подавать финансовую отчётность в соответствии с законом об аудите в КНР. Все компании подают годовые отчёты в местные фискальные органы. Таким образом складывается четкая и прозрачная отчётность экономики отдельных районов и страны в целом.


Финансовая отчетность предприятий Китая

Система бухгалтерского учёта в Китае во многом схожа с такими же системами в других странах, но все же имеет некоторые отличия.



Также в Китае, как и во всем мире есть компании, продающие свои акции на фондовой бирже. Такие компании обязуются сдавать отчёту в регулирующую комиссию ценных бумаг. Все это делается для того, чтобы государство могло следить за экономикой частных фирм в своей стране и контролировать её.



В Китае коммерческие компании обязаны декларировать свои годовые отчёты на специальных ресурсах, которые определяет государство. Это делается для того, чтобы фискальные органы могли посмотреть, сколько денег и как заработала та или иная фирма, чтобы определить ее налог, а также чтобы государство могло следить за чистотой заработка и вовремя пресекала коррупцию.



Полный отчёт включает в себя не мало пунктов, таких как: основные сведения о компании, описание ее продукции, описание отрасли на которой специфицируется компания, декларации о доходах и собственности , колличество акционеров компании, а также полный финансовый отчёт, который в свою очередь включает в себя: бухгалтерский баланс, отчёт о финансах и движениях денежных средств.


Важно учесть что компании предоставляют декларации только для государства, и в открытом доступе информации о финансовой отчётности нет, хоть и некоторые данные можно найти в интернете, но они будут доступны далеко не по всем компаниям.



Финансовая отчётность предприятий Китая делается для того, чтобы можно было узнать об экономическом положении компании, о ее кредитоспособности и так далее. Именно поэтому финансовая отчётность крупных компаний а Китае может составлять от 2 до нескольких сотен страниц. Это просто кошмар аудитора. Тем не менее, такая система остаётся одной из самых эффективных.



Государство и фискальные органы так же в свою очередь соблюдают определенные правила, например не допускают утечки персональных данных компании, не упускают информацию а открытый доступ, так как законодательство Китае работает одинаково строго в обе стороны. Выписку из торгового реестра Китая вы можете заказать на сайте.





Автор статьи: Александр Матвеев




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