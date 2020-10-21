Управление финансами в 1С

Финансовый блок учёта требует максимального внимания со стороны руководства любой компании. И для эффективного контроля, анализа и управления финансами на всех этапах движения необходим подходящий инструмент – система автоматизации учётных процессов на базе продуктов 1С.

1С ERP для финансового учёта

Для комфортной работы с финансами современные ИТ-разработчики программного обеспечения для бизнеса предлагают массу вариантов. Среди ведущих ПО для управления финансами стоит такое мощное решение, как 1С: ERP Управление предприятием 2 (1С ERP), которое включает в себя несколько блоков для автоматизации основных бизнес-задач развивающихся и крупных компаний.

Одним из важнейших таких блоков является функционал - автоматизация финансового учёта компании.

Возможности для ведения финансового учёта в 1С ЕРП:



Есть инструментарий для создания платежных документов и путей согласования запросов на затраты и инвентаризации касс и расчетных счетов;



Можно управлять кредитами и займами, текущими платежами и другими финансовыми операциями;



Удобный платежный календарь для планирования и управления;



Доступна история корректировок информации, реализована подробная аналитика бюджетных статей;



Автоматизирован выбор показателей расчётов среди нескольких источников;



Автоматическое параллельное формирование обязательной финансовой отчётности по российским стандартам (РСБУ) и управленческой отчётности по международным стандартам (МСФО).



Рассмотрим подробнее преимущества автоматизации финансов в программе 1С ERP 2.

Бюджетирование и финансовое планирование в 1С

Грамотное планирование и прогнозирование финансовых затрат компании влечёт за собой строгую структуру бюджетирования, а, значит, оптимизации общего расходования средств. В производственных компаниях автоматизация процессов бюджетирования сводится, к примеру, также к рациональному использованию и контролю оборудования во избежание дополнительных затрат. В дистрибьюторских компаниях – к точному расчёту маршрутов или складским закупкам только по потребностям.

Каждая ситуация индивидуальна, но все они разрешимы в рамках функционала конфигурации 1С ERP. В результате чёткого автоматизированного бюджетирования компания получает:



Минимизацию затрат на все работы с информацией для составления финансовой отчетности, а также возможности для более детального анализа и планирования финансов;



Возможность представить в любой момент по запросу управленческую финансовую отчётность по МСФО, а также автоматически отчитываться перед регулятором.



Оперативная смена структуры моделирования бюджета по мере развития компании.



Казначейство в 1С ЕРП

В режиме постоянного развития оборотов компании растут и денежные потоки. Оттого очень важно полностью контролировать движение финансов на всех этапах, чтобы не допустить кассовые разрывы и непогашенные задолженности. Для реализации данных задач и нужна автоматизация казначейства.

Благодаря функциональным возможностям 1С ERP пользователи достигают следующих показателей:



Вполовину уменьшаются затраты на управление и контроль денежных потоков;



Полностью исключается вероятность внутренних финансовых хищений;



Минимизация затрат при построении чётких регламентов работы с заявками на расходование денежных средств.



Управленческий учёт в 1С ЕРП

Автоматизация управленческих задач компании и консолидация данных в единой системе 1С ERP помогает руководителям оперативно принимать нужные решения.

В результате:



Повышается показатель эффективности работы организации до 50%;



Благодаря открытости данных финансового учёта компания в любой момент готова к обязательному аудиту;



Рост оборотных активов организации до 30%;



Целевое и выгодное использование финансов крупного бизнеса за счёт прозрачного взаимодействия филиалов;



Формирование отчётов по разным форматам, включая обработку данных других интегрированных баз 1С, за счёт единых корпоративных стандартов учёта.



Нельзя не упомянуть также плюсы соблюдения регламентированного учёта в 1С ЕРП. Работа любой компании повсеместно контролируется регулятором, и исполнение всех законодательных требований позволяет укрепить экономическую безопасность организации. Автоматизация финансового учёта позволяет безошибочно и в установленные сроки предоставлять обязательную отчётность во все органы государственного контроля.

Внедрение 1С ERP обеспечит высокое качество ведения оперативного, управленческого и бухгалтерского учёта, а также повышение скорости получения финансовой отчётности.





Автор статьи: Александр Матвеев