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Hi-tech


21 окт 17:32

Управление финансами в 1С



Финансовый блок учёта требует максимального внимания со стороны руководства любой компании. И для эффективного контроля, анализа и управления финансами на всех этапах движения необходим подходящий инструмент – система автоматизации учётных процессов на базе продуктов 1С.


Управление финансами в 1С


1С ERP для финансового учёта


Для комфортной работы с финансами современные ИТ-разработчики программного обеспечения для бизнеса предлагают массу вариантов. Среди ведущих ПО для управления финансами стоит такое мощное решение, как 1С: ERP Управление предприятием 2 (1С ERP), которое включает в себя несколько блоков для автоматизации основных бизнес-задач развивающихся и крупных компаний.


Одним из важнейших таких блоков является функционал - автоматизация финансового учёта компании.



Возможности для ведения финансового учёта в 1С ЕРП:



  • Есть инструментарий для создания платежных документов и путей согласования запросов на затраты и инвентаризации касс и расчетных счетов;

  • Можно управлять кредитами и займами, текущими платежами и другими финансовыми операциями;

  • Удобный платежный календарь для планирования и управления;

  • Доступна история корректировок информации, реализована подробная аналитика бюджетных статей;

  • Автоматизирован выбор показателей расчётов среди нескольких источников;

  • Автоматическое параллельное формирование обязательной финансовой отчётности по российским стандартам (РСБУ) и управленческой отчётности по международным стандартам (МСФО).


Рассмотрим подробнее преимущества автоматизации финансов в программе 1С ERP 2.



Бюджетирование и финансовое планирование в 1С


Грамотное планирование и прогнозирование финансовых затрат компании влечёт за собой строгую структуру бюджетирования, а, значит, оптимизации общего расходования средств. В производственных компаниях автоматизация процессов бюджетирования сводится, к примеру, также к рациональному использованию и контролю оборудования во избежание дополнительных затрат. В дистрибьюторских компаниях – к точному расчёту маршрутов или складским закупкам только по потребностям.



Каждая ситуация индивидуальна, но все они разрешимы в рамках функционала конфигурации 1С ERP. В результате чёткого автоматизированного бюджетирования компания получает:



  • Минимизацию затрат на все работы с информацией для составления финансовой отчетности, а также возможности для более детального анализа и планирования финансов;

  • Возможность представить в любой момент по запросу управленческую финансовую отчётность по МСФО, а также автоматически отчитываться перед регулятором.

  • Оперативная смена структуры моделирования бюджета по мере развития компании.



Казначейство в 1С ЕРП


В режиме постоянного развития оборотов компании растут и денежные потоки. Оттого очень важно полностью контролировать движение финансов на всех этапах, чтобы не допустить кассовые разрывы и непогашенные задолженности. Для реализации данных задач и нужна автоматизация казначейства.



Благодаря функциональным возможностям 1С ERP пользователи достигают следующих показателей:



  • Вполовину уменьшаются затраты на управление и контроль денежных потоков;

  • Полностью исключается вероятность внутренних финансовых хищений;

  • Минимизация затрат при построении чётких регламентов работы с заявками на расходование денежных средств.



Управленческий учёт в 1С ЕРП


Автоматизация управленческих задач компании и консолидация данных в единой системе 1С ERP помогает руководителям оперативно принимать нужные решения.



В результате:



  • Повышается показатель эффективности работы организации до 50%;

  • Благодаря открытости данных финансового учёта компания в любой момент готова к обязательному аудиту;

  • Рост оборотных активов организации до 30%;

  • Целевое и выгодное использование финансов крупного бизнеса за счёт прозрачного взаимодействия филиалов;

  • Формирование отчётов по разным форматам, включая обработку данных других интегрированных баз 1С, за счёт единых корпоративных стандартов учёта.



Нельзя не упомянуть также плюсы соблюдения регламентированного учёта в 1С ЕРП. Работа любой компании повсеместно контролируется регулятором, и исполнение всех законодательных требований позволяет укрепить экономическую безопасность организации. Автоматизация финансового учёта позволяет безошибочно и в установленные сроки предоставлять обязательную отчётность во все органы государственного контроля.



Внедрение 1С ERP обеспечит высокое качество ведения оперативного, управленческого и бухгалтерского учёта, а также повышение скорости получения финансовой отчётности.





Автор статьи: Александр Матвеев




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