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Hi-tech


30 окт 11:04

Автомобили из США: выгодные предложения американских аукционов



Автомобили из США часто можно встретить на украинских дорогах. Это американские, японские, европейские и корейские машины от 2008 года выпуска. Разнообразные автомобили из США в наличии на https://plc.ua/autos/stock/, где представлены модели популярных брендов BMW, Kia, Hyundai, Nissan, Mazda и др. Перед тем, как сделать покупку рекомендуется изучить характеристики и описание транспортного средства.



Автомобили из США: выгодные предложения американских аукционов


Почему выгодно возить авто из США


Автомобили из Соединенных Штатов Америки намного дешевле, чем машины в Украине. Это объясняется тем, что в США наиболее развитый авторынок в мире. Каждый год в этой стране продается более 18 млн. новых легковых автомобилей разных моделей. Из-за большой конкуренции, современным производителям приходится зарабатывать прибыль не на наценке, а на количестве продаваемых автотранспортных средств.



Зарплаты американских граждан позволяют им покупать новый автомобиль каждые три года. Чаще всего жители США покупают новые легковые машины в лизинг или кредит на выгодных условиях. Новое авто обходится владельцу примерно в 150-250 долларов в месяц, что считается немного при зарплате в несколько тысяч долларов. Подержанные машины с минимальным пробегом имеют отличное техническое состояние. Они продаются на аукционах, где берут участие покупатели из различных стран.



От чего зависит стоимость авто из США


Каждый автомобилист перед покупкой транспортного средства обдумывает возможные нюансы и подыскивает выгодную сделку. Авто из Америки позволяют гражданам Украины сэкономить 25-40 % на покупке, получив б/у машину в отличном состоянии. Цена растаможенных легковых автомобилей зависит от множества факторов:




  • модель и год выпуска;

  • комплектация автотранспортного средства;

  • техническое состояние;

  • эксклюзивность авто;

  • рыночная стоимость на момент продажи.



Несмотря на вышеперечисленные факторы, растаможенные автомобили из США продаются дешевле, чем на украинских торговых интернет-площадках или у частных продавцов. На специализированном сайте можно купить сравнительно недорого автотранспортное средство с небольшим пробегом и незначительными недостатками.



Покупка машины из США — прибыльное дело. Однако не стоит экономить, занимаясь самостоятельными поисками. Профессионалы, предлагающие автомобили из-за рубежа имеют в Америке постоянных экспертов. Специалисты проводят техосмотр, проверят страховую историю и дают реальную финансовую оценку машины.





Автор статьи: Александр Матвеев




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