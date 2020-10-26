    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Hi-tech


26 окт 18:42

Как перевести пластиковое окно на зимний режим?



С наступлением первых холодов всегда возникает необходимость в переводе пластикового окна на зимний режим. В этом режиме обеспечивается максимально плотное прилегания створок к оконной раме. Следовательно, перевод пластикового окна в этот режим способствует сохранению тепла в помещении.



зимний режим окон



Как определить возможность перевода на зимний режим


Далеко не все пластиковые окна имеют возможность перевода на зимний режим. В бюджетных вариантах ПВХ-окон может быть предусмотрен только летний или стандартный режим эксплуатации.



Чтобы понять предназначена ли фурнитура для изменений режимов пользования, нужно осмотреть эксцентрик (цапфу) на предмет наличия отверстия под шестигранник или звезду. Также должен присутствовать маркер положения эксцентрика. Обычно таким маркером является точка на цапфе. Если она находится в среднем положении, то сейчас установлен стандартный режим. Если эта точка расположена в левой части, то окно функционирует в летнем режиме, в правой – в зимнем.



как определить возможность перевода на зимний режим



Пошаговая инструкция


Определив возможность изменения режима пользования, можно приступить к выполнению поставленной задачи. Сначала необходимо найти все эксцентрики на створке. Количество эксцентриков зависит от ее размеров. Чем больше оконная створка, тем больше эксцентриков. Каждый из этих них нужно поставить в зимний режим.



На втором этапе выполняется перевод эксцентриков. Для этого понадобится специальный инструмент. В частности, не обойтись без шестигранного ключа, отвертки и плоскогубцев. Каждый эксцентрик нужно повернуть на 30-45 градусов. При этом следует регулировать степень прижима створки. Изменение положения эксцентриков обычно осуществляется по часовой стрелке. Иногда перед этим процессом дополнительно необходимо потянуть эксцентрик на себя. Это обусловлено тем, что эксцентрики работают по принципу часового заводного механизма. Поэтому после завершения процедуры может потребоваться утопление эксцентрика в первоначальное положение.



Также не стоит забывать о том, что у эксцентриков нет крайнего положения. Поэтому их не стоит крутить до упора. При переводе на зимний режим рекомендуется ориентироваться по соответствующей отметке на эксцентрике.



Теперь остается только лишь проверить полученный результат. Для этого нужно закрыть пластиковое окно и акцентировать внимание на том, на сколько туго поворачивается ручка. В зимнем режиме она двигается более туго.



Для проверки силы прижима можно взять лист бумаги и прижать его створкой. После этого нужно попытаться вынуть этот лист обратно. В зимнем режиме лист будет выходить на порядок сложнее.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга Куда полетят лоукостеры из Санкт-Петербурга Разное Эпидемия гриппа-2016: симптомы и способы борьбы с болезнью Эпидемия гриппа-2016: симптомы и способы борьбы с болезнью События Украинские силовики начали наступление в Донбассе Украинские силовики начали наступление в Донбассе События На границе с Донбассом и Крымом Киев ввел «пограничный режим» На границе с Донбассом и Крымом Киев ввел «пограничный режим» События
Не проходите мимо


Лента новостей
Как перевести пластиковое окно на зимний режим? 18:42Голодание с пользой для здоровья — работающая реальность! 18:19Управление финансами в 1С 17:32Использование холодильных шкафов в общепите 22:23Как купить готовую фирму 10:41США сообщили о почти 44500 новых случаях заражения новым коронавирусом 11:53Ополчение al-Masirah TV сообщило 11:49Борис Джонсон объявляет о новой системе оповещения о COVID-19 по всей Англии: новости 11:43События прошедшей недели с Джоном Оливером 11:39Шоу Деньги или позор 11:37Шоу Холостяк на ТНТ (7 сезон уже на экранах) 11:35Как выбрать кухонный комбайн 03:15


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru