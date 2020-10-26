Как перевести пластиковое окно на зимний режим?

С наступлением первых холодов всегда возникает необходимость в переводе пластикового окна на зимний режим. В этом режиме обеспечивается максимально плотное прилегания створок к оконной раме. Следовательно, перевод пластикового окна в этот режим способствует сохранению тепла в помещении.

Как определить возможность перевода на зимний режим

Далеко не все пластиковые окна имеют возможность перевода на зимний режим. В бюджетных вариантах ПВХ-окон может быть предусмотрен только летний или стандартный режим эксплуатации.

Чтобы понять предназначена ли фурнитура для изменений режимов пользования, нужно осмотреть эксцентрик (цапфу) на предмет наличия отверстия под шестигранник или звезду. Также должен присутствовать маркер положения эксцентрика. Обычно таким маркером является точка на цапфе. Если она находится в среднем положении, то сейчас установлен стандартный режим. Если эта точка расположена в левой части, то окно функционирует в летнем режиме, в правой – в зимнем.

Пошаговая инструкция

Определив возможность изменения режима пользования, можно приступить к выполнению поставленной задачи. Сначала необходимо найти все эксцентрики на створке. Количество эксцентриков зависит от ее размеров. Чем больше оконная створка, тем больше эксцентриков. Каждый из этих них нужно поставить в зимний режим.

На втором этапе выполняется перевод эксцентриков. Для этого понадобится специальный инструмент. В частности, не обойтись без шестигранного ключа, отвертки и плоскогубцев. Каждый эксцентрик нужно повернуть на 30-45 градусов. При этом следует регулировать степень прижима створки. Изменение положения эксцентриков обычно осуществляется по часовой стрелке. Иногда перед этим процессом дополнительно необходимо потянуть эксцентрик на себя. Это обусловлено тем, что эксцентрики работают по принципу часового заводного механизма. Поэтому после завершения процедуры может потребоваться утопление эксцентрика в первоначальное положение.

Также не стоит забывать о том, что у эксцентриков нет крайнего положения. Поэтому их не стоит крутить до упора. При переводе на зимний режим рекомендуется ориентироваться по соответствующей отметке на эксцентрике.

Теперь остается только лишь проверить полученный результат. Для этого нужно закрыть пластиковое окно и акцентировать внимание на том, на сколько туго поворачивается ручка. В зимнем режиме она двигается более туго.

Для проверки силы прижима можно взять лист бумаги и прижать его створкой. После этого нужно попытаться вынуть этот лист обратно. В зимнем режиме лист будет выходить на порядок сложнее.





Автор статьи: Александр Матвеев