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21 ноя 00:06

Ставки не киберспорт — причины их популярности



Что такое киберспорт? Это индивидуальное или командное соревнование, которое основано на какой-либо игре. Оно может охватывать самые различные дисциплины. Больше всего игроки предпочитают шутеры, спортивные симуляторы и файтинги. В некоторых странах киберспорт только набирает обороты, так как получил распространение всего несколько лет назад. Игрокам стало неинтересно просто сидеть и наблюдать за игрой со стороны. Вот и решаются болельщики прогнозировать матчи и зарабатывать на этом деньги, делая ставки на специальных сайтах https://ggbet.today/. Вполне естественно, что букмекеры не могут упустить такую возможность и всячески удовлетворяют запросы беттеров.


Как определить лучшие сайты со ставками на киберспорт:



  • каков размер маржи букмекера;

  • какие лимиты на ставки;

  • насколько полно расписываются киберспортивные события;

  • насколько широк выбор ставок.


Отечественный букмекерский рынок довольно широк, поэтому вполне реально встретить даже специализированную на какой-то одной игре БК. Есть сайты, на которых приводятся рейтинги БК. 


Ставки не киберспорт — причины их популярности

Чем ставки на киберспорт отличаются от обычных ставок


Дело в том, что киберспорт является весьма демократичным. Каждый игрок в состоянии опробовать любую игру и уже после этого делать собственные выводы на основании собственного опыта. Этим-то и отличаются обычные ставки от ставок на киберспорт поездить на болиде или сыграть реальный матч беттер не сможет, а вот поиграть в компьютерную игру запросто! 


У каждой дисциплины своя победа и механика, своя терминология. И, чтобы иметь зможность ими воспользоваться, необходимо понять, отчего и для чего что происходит. 


Преимущества ставок на киберспорт


По киберспорту нельзя объявить карантин или отменить матч, а по обычному спорту можно. Поэтому, если целью беттера является зарабатывание денег, помимо получения адреналина от самой игры, то в этом случае киберспорт однозначно в выигрыше. Для каждого противостояния проводится прямой эфир. Так что беттер может оценить на собственном опыте, как идет игра. Live-ставки можно делать в любую секунду игры. 


Ставки на электронный спорт не являются главным рынком для БК. Хотя маржа довольно высока. Зато сил, чтобы сформировать линию контора, нужно потратить меньше. Одни игроки предпочитают делать ставки только у букмекеров с наличием лицензии, для других это не принципиально. А итог один получение удовольствия от игры и прибыли от ставок.





Автор статьи: Александр Матвеев




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