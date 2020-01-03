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03 янв 16:06

Ставки на киберспорт в Вулкан Бет: разнообразие исходов и порядок размещения пари



Ставками на футбол, теннис, хоккей и баскетбол сложно удивить в 2020 году. В условиях жесткой конкуренции между букмекерами, БК Вулкан Бет https://vulkanbet.ru/esports включает в свою линию не только самые популярные виды спорта, но и более редкие предложения. Пари на киберспорт вынесены в отдельный раздел линии Вулкан Бет и однозначно заслуживают подробного обзора.


Ставки на киберспорт в Вулкан Бет: разнообразие исходов и порядок размещения пари

Возможности ставок на киберспорт


БК Вулкан Бет заключает пари на матчи по Dota 2, League of Legends, StarCraft II, Counter-Strike и другим играм. К стандартным ставкам можно отнести основные исходы (победа одной из команд или ничья), тотал, фора, проход команды в следующий раунд. Эти варианты ставок доступны для всех без исключения событий. Ряд дополнительных исходов встречается только в росписи самых популярных матчей. К таким рынкам относятся:



  • first blood (первая кровь) – прогноз на то, какая команда совершит первое убийство;

  • ставки на победу в отдельном раунде (карте);

  • гонка до 5, 10, 15 смертей;

  • тотал раундов или карт;

  • индивидуальный тотал убийства команды или отдельных игроков;

  • победитель «пистолетного раунда» в игре CS:GO;

  • MVP матча и др.


Маржа букмекера в разделе «Киберспорт» практически не отличается от спортивной предматчевой линии и составляет 5-7%. Равновероятные исходы обычно оцениваются котировками 1,87 – 1,87.


Как сделать ставку на киберспорт?


Для ставок на киберспорт в целом применимы те же стратегии, что и для традиционных пари на спорт. Это и догон, и Мартингейл, и Даламбер, и еще десяток проверенных схем управления банком. Чтобы сделать действительно качественный прогноз, нужно учитывать ряд факторов: персональный уровень каждого члена команды, текущая форма, психологическое состояние, история личных встреч, турнирные расклады и мотивация на конкретный матч, изменения в составах и т.д. Сегодня в интернете не так много по-настоящему информативных источников статистики по киберспорту, поэтому на подготовку одной хорошей ставки может уйти несколько часов.



Чтобы заключить пари с букмекером Вулкан Бет, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться в личном кабинете. Ставки на киберспорт доступны как по предматчевой линии, так и в лайве, а прогноз можно оформить в виде ординара, экспресса или системы. В live-разделе каждое киберспортивное событие сопровождается прямой трансляцией. Ставки рассчитываются в среднем через 10-30 секунд после окончания матча.






Автор статьи: Александр Матвеев




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