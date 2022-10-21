Спорт
21 окт 17:33
Дмитрий Кузнецов: Не понимаю, почему Зиньковскому не дают больше игрового времени в Спартаке
16 октября состоялся главный поединок 13-го тура российской Премьер-лиги между «ЦСКА» и Спартаком. Результатматча оставил множество вопросов, на которые постарался ответить бывший футболист «армейцев» Дмитрий Кузнецов в интервью Metaratings.ru. Делать бесплатные прогнозы на матчи РПЛ можно с помощью бездепозитных бонусов букмекерских контор, все актуальные предложения представлены по ссылке https://metaratings.ru/bonuses/bezdepozitnye/.
«Во вчерашнем поединке мы увидели два диаметрально противоположных тайма. В первом «ЦСКА» полностью переиграл своего оппонента и мог забивать еще больше. Во второй половине Спартак за счет индивидуального мастерства своих футболистов смог перевернуть ход встречи. Отмечу Зиньковского, теперь у меня возникает еще больше вопросов относительно его скромного количества игрового времени.
Медина и Карраскаль не смогли продемонстрировать свой лучший футбол, также как и Промес. А вот Чалов порадовал, дважды отличиться в дерби это сильно. Что он, что Соболев – высококлассные форварды, которые своими голами приносят очки.
Обе команды могут догнать «Зенит», если смогут обыграть питерцев в очных встречах. При этом необходимо регулярно набирать по 3 очка в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы», - сказал Кузнецов Metaratings.ru. Поединок между «ЦСКА» и Спартаком завершился со счетом 2:2.
Автор статьи: Александр Матвеев
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