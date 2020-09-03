Как выполнить распил фанеры в домашних условиях

Если вы решили самостоятельно заняться строительством, то во время работ станет необходимо что-либо вырезать из фанеры. К тому же листы фанеры в основном огромных размеров и их очень сложно распилить, в частности, если нет специального инструмента. Однако тут достаточно воспользоваться обыкновенной ручной пилой либо дисковой пилой. Внимательно следуйте нескольким основным правилам.

Резка фанеры ручной дисковой пилой



Подбираем верный тип лезвия. Для ровного среза на фанере нужно применять правильный тип лезвия. Здесь также важно купить фанеру отличного качества для того, чтобы она не крошилась. Найдите твердосплавное лезвие, у которого много зубьев.



На пиле устанавливаем верную глубину пропилов. Перед резкой фанеры настраиваем на пиле глубину пропилов. Если хотите получить очень большую глубину пропила, то лезвие пилы начнет лишний раз протягиваться сквозь область распилов. При очень маленькой глубине пропила, вам не удастся распилить всю фанеру.



Делаем таким образом, чтобы при распиле пила выступала примерно на 5 мм глубже,чем нижняя область фанеры.



Подготавливаем для листа фанеры опору. При ее распиле важно подготовить надежную опору с двух областей от линии разрезов.



Прикладываем под лист фанеры пару брусьев с сечением 5х10 см. Таким образом, будет гарантироваться опора при распиле.



Вместо деревянных брусьев можно использовать лист пенопластового утеплителя.



При использовании пенопластового утеплителя, вы можете легко переместиться по поверхности фанеры при резке, и не бояться за поломку фанерного листа.



Ручная пила

При резке фанеры ручной пилой нужно прилагать максимум физических усилий. Инструмент применяется для разреза фанеры на одинаковые части.

Ручной лобзик – это наилучший инструмент, позволяющий заранее решить, с помощью чего распилить фанеру без единого скола. При этом вам не придется покупать дорогой электроприбор. С помощью ручной пилы вы можете вырезать детали сложных форм.

Для удобной резки листа и, чтобы на фанере не появились сколы, у полотна инструмента должно быть много мелких и отлично подточенных зубьев. Угол наклона пилы к фанере выбираем острый. Лучше не делать рывки и равномерно пилить, при этом нажимать стоит сильно.

Рекомендация: распил обыкновенной пилой получается грубым, поэтому лучше после завершения работ обрабатывать торцевые области с помощью наждака.





Автор статьи: Александр Матвеев