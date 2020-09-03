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События


03 сен 10:35

ТОП лучших вейпов 2020 года



Вейп уже давно стал главной альтернативой сигаретам. Именно поэтому с каждым годом появляется все больше девайсов от самых разных брендов. Из-за такого разнообразия у поклонников вейпа могут возникнуть проблемы с выбором наилучшей модели. Во избежание таких проблем следует ознакомиться с топом лучших вейпов 2020 года.



Eleaf iKuu i200


вейп Eleaf iKuu i200

Свое место в топе заслуженно получил компактный и удобный электронный мод Eleaf iKuu i200. К преимуществам этой модели стоит отнести удобное расположение кнопки пуска и оригинальный дизайн, который наверняка понравится даже самым прихотливым вейперам. Решив купить вейп, следует знать, что данная модель поставляется в двух модификациях – с извлекаемыми аккумуляторами и встроенной батареей. Первый вариант отличается большей мощностью.



OBS CUBE X


вейп OBS CUBE X

Главным преимуществом этой модели считается ее оригинальный дизайн. OBS CUBE X KIT оснащен дисплеем и возможностью регулировки. Стоит отметить и оригинальность расцветки данной модели. К плюсам этого вейпа дополнительно следует отнести компактность, наличие съемного аккумулятора и большого резервуара.



Smok Stick Prince


Этот вейп можно назвать лучшим вариантом для новичков. Smok Stick Prince отличается предельно простым управлением, предусматривающим использование всего одной кнопки. Эта модель способствует раскрытию всего вкуса жижи и выдаче густого и плотного пара. При этом ее нельзя назвать сверхмощной.



Vaporesso Luxe S


вейп Vaporesso Luxe S

Это один из самых продвинутых модов 2020 года. Эта модель отличается и функциональностью, и оригинальным дизайном. Можно смело утверждать, что Vaporesso Luxe S создаст «вау эффект» и удивит даже самого заядлого вейпера. К преимуществам этого мода можно отнести высокую надежность, наличие большого цветного дисплея и большого бака, а также испарителей с защитой от протечек. Не стоит забывать и об оригинальности вкуса.



Joytech eRoll


вейп Joytech eRoll

Большое количество положительных отзывов имеет и вейп Joytech eRoll. Он отличается достаточно высокой мощностью, что способствует образованию плотного пара. К плюсам этой модели стоит отнести продуманную конструкцию танк-картриджа и наличие системы прямой подачи жидкости в испаритель.



Особенностью этой модели является ее зарядная станция. Она выполнена в виде стильного портсигара. Более того, многим вейперам зарядка к Joytech eRoll напоминает айфон. Но куда более ощутимым преимуществом зарядной станции является ее компактность, благодаря которой это устройство можно поместить даже в карман. К плюсам нужно отнести и надежную фиксацию, благодаря которой вейп не трясется в ходе переноски.





Автор статьи: Александр Матвеев




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