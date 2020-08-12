Конкурсы и игры на Новый Год для взрослых

Наступает долгожданный праздник, который дети и взрослые ждут с таким нетерпением. Елка наряжена, все подарки куплены, гости приглашены. Игровая и конкурсная программа для детей продумана до мелочей. А как же взрослые гости с такими разными характерами? Чтобы никто не почувствовал себя лишним на этом празднике жизни, следует продумать и подготовить увеселительную программу и для старшего поколения.

Каждый, кто придет на праздник, должен выиграть какой-нибудь небольшой, но душевный сувенир. Можно купить их заранее или сделать своими руками. Также оригинальным подарком от родителей будет заказанное на сайте https://planetadedamoroza.ru/ видео-поздравление лично для вашего ребенка от настоящего Деда Мороза, Снегурочки и их друзей и помощников.

Игры и конкурсы

Посреди комнаты необходимо поставить стул, на который кладут приз. Вокруг становятся 3 – 4 игрока, которые на счет «три» должны схватить презент. Счет ведет Дед Мороз. Но беда в том, что он уже совсем старенький и вместо «три» у него получается какая-нибудь другая цифра – 333, 3000, 30…

Каждый знает, что в преддверии Нового Года почта начинает работать в усиленном режиме – все шлют подарки и поздравления друг другу. Но праздничное почтовое ведомство можно организовать и у себя дома! Для этого необходимо вырезать снежинки, и на каждой поставить номер. Каждый из присутствующих получает такую снежинку с номерком и прикалывает ее на одежду. Теперь где-нибудь на дальнем столике или тумбочке устанавливают коробку, а рядом кладут ручку и полоски бумаги.

Каждый из гостей периодически подходит и пишет коротенькие пожелания на весь следующий год. Каждое такое напутствие или поздравление заворачивается и подписывается определенной цифрой, предназначаясь для конкретного гостя. Все бумажки складываются в коробку.

Затем гости выбирают почтальона. Здесь конкурсантам тоже нужно задать легкое задание – рассказать стишок или спеть песенку. Кто сделает это лучше всех, получит в награду почтальонскую сумку. В его обязанности будет входить доставка почты, ну скажем раз в один час. По итогам вечера можно определить, кто из присутствующих пользуется наибольшей популярностью и получил новогодних посланий больше других. Такому гостю можно присвоить какой-нибудь почетный титул – Человек года и наградить его шутливым подарком.

Самый смешной конкурс можно оставить напоследок. Каждому гостю выдать по две бумажки, с номерами 1 и 2. На первой нужно написать подарочек, он может быть и съестным, а на втором действие. Например, мяч – бросить. Затем все бумажки разделить на два пакета и перемешать. После чего каждый гость будет тянуть по одной из каждого пакета, и сопоставлять предмет и действие. Все читают вслух полученный результат. Должно получиться очень весело!





Автор статьи: Александр Матвеев