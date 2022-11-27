Ford Harrison - биография





Харрисон Форд появился на свет в Чикаго. Он вырос в пригородах Парк Ридж (Park Ridge) и Мортон Грейв (Morton Grove), где его отец работал в рекламном отделе местного телевизионного канала и актером на радио. Образование Харрисона закончилось в Ripon College, откуда его отчислили. Однако именно там он познакомился с драматическим искусством и после отчисления отработал один сезон в театре Уильямс Бэй (Висконсин).В 1964 году Харрисон Форд вместе с женой Мери Марквардт отправился завоевывать Голливуд. Представитель Columbia Pictures заметил Форда в студии "Лагуна Бич" (Laguna Beach) и подписал с ним контракт на участие в проекте, для которого требовались молодые, талантливые, но неизвестные актеры.Через 18 месяцев Форда уволили, и он сразу же перешел на студию Universal. После нескольких неудачных ролей второго плана Форду пришлось попробовать себя в роли... плотника. Актер перебивался случайными заработками, пока в 1973 году ему не представился шанс сняться в малобюджетном фильме American Graffiti. Этот проект неожиданно имел громкий успех. Однако для Форда намного важнее было то, что он работал с Джорджем Лукасом. Но удача мелькнула и погасла, и еще четыре года Форд зарабатывал на жизнь плотницким трудом.Наконец в 1977 году Джордж Лукас приступил к съемкам фильма "Звездные войны" и пригласил Харрисона Форда на роль капитана корабля Хан Соло. За первый год показов фильм собрал $300.000 миллионов - это был рекорд для тех времен. Позже Форд снимался в продолжениях "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая". В перерывах между "Войнами" Форд успел сняться у Френсиса Форда Копполы в фильме "Апокалипсис сегодня" (1980). Однако подлинным успехом, сделавшим 38-летнего Форда секс-символом, была роль Индианы Джонса, которого Форд сыграл в целой серии фильмов.Если "Звездные войны" и "Индианна Джонс" сделали из Харрисона Форда звезду фильмов-экшн, то другие работы раскрывали его потенциал в качестве лирического и психологического актера. В 1985 году на экраны вышел "Свидетель", в котором Форд сыграл полицейского, защищающего мальчика - свидетеля убийства. За этот фильм Форд получил своего первого "Оскара".В последующие десять лет Харрисон Форд снимался в различных жанрах - от триллера "Презумпция невиновности" до классической лирической комедии "Сабрина". В 1999 году в фильме "Random Hearts" Форд смешал стили экшн и лирической мелодрамы. В 2004 году планируется выход очередного фильмы об Индианне Джонс с 62-летним Фордом. Что касается личной жизни, Форд предпочитает оставлять её за кадром. Известно, что в 1978 году он развелся с Мери Марквард, а в 1983 году женился на Мелиссе Метисон.В обоих браках у него родилось по два ребенка. Форд живет в Нью-Йорке, но часто наведывается на ранчо в Джексоне, Вайоминг. Он очень любит самолеты, имеет права на их вождение. В арсенале Харрисона Форда есть шесть летающих средств, в том числе и вертолет.Автор статьи: Александр Матвеев