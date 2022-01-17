Шоу-бизнес
17 янв 18:27
Чем заняться в зимнем Сочи
Бытует мнение, что в города, расположенные на черноморском побережье, стоит приезжать только летом, чтобы насладиться пляжным отдыхом и красотой субтропической природы. Однако это утверждение в корне неверно. Курортные города радуют отдыхающих круглый год, и подчас зимний отпуск бывает более насыщенным и увлекательным, нежели летний. Хорошим примером этого стал Сочи, город, который уже несколько лет находится в первой пятерке популярных направлений для зимнего отдыха. Чем заняться в жемчужине Краснодарского края зимой расскажем в этом обзоре.
Архитектурное великолепие
Если вы любите бродить по улицам незнакомых городов, рассматривая шедевры архитектуры, Сочи станет для вас настоящим открытием. Среди роскошных старинных вилл, которых в Сочи достаточное количество, особо выделяются несколько: вилла «Вера», вилла «Надежда» в Дендрарии, дом Успенского и дача Якобсона.
Вилла «Вера»
Вилла была построена в начале XX века в стиле северного модерна и для того, чтобы оценить скульптурность объема, здание нужно обойти вокруг. Только тогда можно увидеть и признать зрелищность каждого фасада. Эта вилла известна не только своим внешним видом, в ней происходило множество культурных и исторических событий: от съемок одного из первых кинофильмов до подписания акта о капитуляции армии Деникина в гражданской войне 1917–1922 гг.
Вилла «Надежда»
Вилла «Надежда» принадлежала известному российскому беллетристу Сергею Николаевичу Худекову, и была названа в честь его любимой жены. Собственно, и построена она была для того, чтобы Надежда Худекова имела возможность отдыхать на морском побережье на собственной даче. Построенное в стиле модерн с элементами эклектики, здание славилось также и внутренним убранством. К сожалению, в советское время оно пришло в упадок, так как использовалось в качестве подсобного помещения, и только в преддверии Олимпиады 2014 года на сооружение обратили внимание и реставрировали. Сегодня вилла «Надежда» является одним из самых посещаемых мест в Сочи.
Среди памятников архитектуры советского периода стоит отметить здания двух вокзалов, морского и железнодорожного, Зимнего театра, а также водолечебницы «Мацеста».
Есть и современные объекты архитектуры, мимо которых пройти равнодушно не получится, и один из них – стадион «Фишт», спортивное сооружение, построенное к Зимней Олимпиаде 2014.
Красная Поляна
Если ваш отдых связан с катанием на лыжах, санях и сноуборде, то вам определенно стоит приехать на каникулы в один из самых современных зимних курортов, получивших мировую известность – Красная Поляна. Поселок, окруженный горными вершинами Кавказского хребта, настоящее место притяжения для любителей активного отдыха. Мягкий горно-морской климат, большое количество солнечных дней, отличные горнолыжные трассы – все это привлекает не только российских туристов. В Красную Поляну приезжают и гости из-за рубежа, привыкшие к комфортабельным условиям проживания, питания и обслуживания. В Красной Поляне все создано для этого, и пятизвездочный отель Сочи Марриотт – яркое тому подтверждение.
Отель расположен на берегу горной реки, у самого подножия Кавказского хребта, и имеет прямой доступ к горнолыжным трассам. Кроме того, на территории отеля находится многофункциональный развлекательный центр Sochi Casino & Resort, где проходит международный турнир по покеру EPT (European Poker Tour), следующая серия которого запланирована на март 2022 года. Для любителей вкусно и изысканно покушать есть ресторан высокой кухни Brunello, ресторан «Баффет», для театралов – театр «В игре» (единственный театр, расположенный в сочинских горах) и спортивно-развлекательная площадка RED ARENA. На территории Красной Поляны находятся три современных горнолыжных курорта – «Роза Хутор», «Горки Город» и ГТЦ «Газпром». Выбирайте любой из них, и вы окажетесь в зимней сказке.
Экскурсии
Поездка в Сочи дает не только возможность покататься на лыжах или сноуборде на современном горнолыжном курорте олимпийского уровня, но и посетить прекрасный субтропический морской курорт без толп туристов. Конечно, зимой будет слишком холодно, чтобы купаться или загорать, но по сравнению с остальной Россией зимние температуры в Сочи очень умеренные, теплая зима не помешает познакомиться с природными достопримечательностями. Можно отправиться на экскурсию в тисо-самшитовую рощу, посмотреть на Змейковские водопады, опуститься в Воронцовские пещеры или подняться на смотровую площадку на вершине горы Ахун. Пройдя сквозь реликтовый лес по узкой горной тропе, вы сможете насладиться незабываемыми видами Навалищенского каньона, увидеть своими глазами Волконский дольмен, выпить нарзан из природного источника Чвижепсе или чашку ароматного чая непосредственно на чайной плантации.
Отдых в Сочи весьма разнообразен, и для каждого туриста найдется свой вид досуга, который поможет зарядиться энергией, подарит хорошее настроение и вызовет желание посетить этот город снова.
Автор статьи: Александр Матвеев
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