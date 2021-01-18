Шоу-бизнес
18 янв 15:17
Кто фаворит премии Оскар в 2021 году ?
Уже 15 марта станут известны номинанты на премию Оскар 2021 года, а 25 апреля озвучат победителей. Пока же эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали главного фаворита.
Специалисты считают, что лучшим фильмом будет названа лента «Земля кочевников», которую сняла 38-летний режиссер Хлоя Чжао. Картина уже получила главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля. На ее победу ставят 2 к 1.
Остальные претенденты заметно отстают. Так, на «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина и «Манк» Дэвида Финчера ставят 7 к 1, а на «Одну ночь в Майами» Реджины Кинг – 11 к 1.
Автор статьи: Александр Матвеев
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