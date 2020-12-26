В последнее время, кибер спорт перестал быть глупым увлечение для детей, и перешел на уровень значительно выше. Мировые чемпионаты с огромными призовыми местами открыто об этом говорят. Самыми популярными играми в киберспорте есть Counter Strike, LOL, Dota2. По всем ним проводятся турниры, выбираются лучшие игроки и команды

Благодаря популярности киберспорта, многие букмекеры предлагают делать ставки на исход игры, угадать чемпиона определенного турнира или проверить свою интуицию и выбрать лучшего игрока года

Типы ставок на киберспорт

Практически все букмекеры предлагают делать ставки на киберспорт. Разница в том, что в линии некоторых контор может не быть той или иной игры, либо же нет исхода на определенное событие.

GGBet предлагает делать ставки на все популярные игры. На сайте https://ggbet.us/ представлена широкая линия исходов с высокими коэффициентами. Есть два типа ставок, которые можно ставить:



экспресс;



ординар.



Главное преимущество экспрессов — большой итоговый коэффициент. При ставке такого типа, коэффициенты всех событий умножаются между собой, что может сильно увеличить банк. Можно выбирать любые события из разных игр. Однако, следует помнить, что если даже одна, пусть и незначительная, ставка не зайдет, экспресс проиграет.

Ординар — простой, но верный способ выиграть. Необходимо ставить на одно событие. Это может быть результат игры, разница в очках, то, как будет выигран определенный раунд и много другого.

Чтоб выигрывать чаще, чем проигрывать, не стоит делать ставки наугад. Нужно хотя бы немного посмотреть прошлые игры, узнать состав и мотивацию команд. Таким образом, вероятность выигрыша увеличивается.

Однако, следует учитывать, что исход кибер спортивных соревнований часто зависит от технических моментов. Это может быть обрыв связи у игроков, потеря соединения с сервером, выбитые пробки. Подобные неприятности выводят команду из строя, что может привести к проигрышу.

Сделать ставку на киберспорт

У букмекера GGBet очень простой и понятный интерфейс, который помогает быстро разобраться в системе. Чтоб сделать ставку, нужно зарегистрироваться, внести деньги на депозит, выбрать событие и поставить определенную сумму на исход.

При регистрации букмекер дарить 100% бонус на счет. Это позволяет уменьшить риски при игре на ставке и не выходить в минус. Также, в качестве компенсации, GGBet возвращает 10% от проигранных ставок на киберспорт.





Автор статьи: Александр Матвеев