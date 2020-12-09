    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Шоу-бизнес


09 дек 04:55

Почему важно бороться с отрицательными отзывами



Негативные отзывы могут существенно подпортить репутацию компании в интернете, поэтому за ними следует тщательно следить. Если нужно удалить негативный отзыв, то наилучшим решением будет обращение к специалистам. Как можно понять, нужно внимательно изучить доступные возможности для эффективного управления отрицательными отзывами, чтобы гарантированно отметить пользу от такого варианта.


Способы успешного удаления отрицательных отзывов


Почему важно бороться с отрицательными отзывами

Планируя заняться удалением таких отзывов, можно ориентироваться на следующие эффективные способы:



  • Достижение договоренности. Желательно обратиться к администрации сайта, социальной группы или модератору форума. При этом претензию важно излагать вежливо, чтобы нежелательную информацию согласились удалить;

  • Удаление отзывов за денежную компенсацию. Порой все-таки нужно заплатить за удаление. Такой вариант подходит, если отзывы размещены на потребительских форумах или сайтах-отзовиках. На самом деле такой вариант не всегда будет ненадежным, ведь договоренности происходят на неофициальном уровне;

  • Договориться с автором в личном порядке. В действительности такой вариант может быть сложнее, ведь автор комментария может быть негативно настроенным, обиженным и злым. Как можно понять, завоевать дружеское расположение не так уж просто. Среди эффективных вариантов можно отметить предоставление бонуса или подарка, обмен товара с браком на качественный, официальное изменение или предоставление денежной компенсации;

  • Вытеснение критики. Этот способ является эффективным, но в этом случае важно распространять массово позитивные отзывы. В результате потенциальные клиенты могут обратить повышенное внимание на положительные отклики, а отрицательные отзывы окажутся вытесненными;

  • Обращение в суд. Если человек на 100% уверен в своей правоте и может доказать ее документально, можно смело обращаться в суд.


Как можно понять, в каждой ситуации нужно определить, какой способ является наиболее подходящим и эффективным.


Насколько важно бороться с негативными отзывами


Как можно понять, удаление негативных отзывов оказывается сложной и специфической задачей, поэтому лучшим вариантом будет комплексный подход к решению такого вопроса. Если продумать свои действия, то можно отметить гарантированную пользу и все равно не допустить того, что негативные отзывы повлияют на репутацию фирмы.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Насколько рационально выбирать и покупать жилье в ОАЭ Насколько рационально выбирать и покупать жилье в ОАЭ Разное Почему нужно вступить в клуб успешных предпринимателей Почему нужно вступить в клуб успешных предпринимателей Разное Нужно ли заказывать подписчиков в Инстаграм Нужно ли заказывать подписчиков в Инстаграм Разное Как найти вахту, где нормально платят? Как найти вахту, где нормально платят? Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Чем отличается зимняя рыболовная палатка от летней 13:46Для чего используется робот автодозвонщик? 12:22Почему важно бороться с отрицательными отзывами 04:55Покупка дома: вопросы, которые нужно задать себе 02:04Как работает приготовление в микроволновой печи? 11:52Как найти идеальную песню для себя 03:37Букмекер 1хБет — как делать ставки 01:07Торговое оборудование для магазина — планировка, разновидности 12:44Шоу Деньги или позор 10:39Электронные четки будут поощрять молодежь молиться 10:35Сергей Собянин: антикоронавирусные меры в Москве показали свою эффективность 10:33Финансовая отчетность предприятий Китая 11:48


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru