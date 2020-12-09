Почему важно бороться с отрицательными отзывами

Негативные отзывы могут существенно подпортить репутацию компании в интернете, поэтому за ними следует тщательно следить. Если нужно удалить негативный отзыв, то наилучшим решением будет обращение к специалистам. Как можно понять, нужно внимательно изучить доступные возможности для эффективного управления отрицательными отзывами, чтобы гарантированно отметить пользу от такого варианта.

Способы успешного удаления отрицательных отзывов

Планируя заняться удалением таких отзывов, можно ориентироваться на следующие эффективные способы:



Достижение договоренности. Желательно обратиться к администрации сайта, социальной группы или модератору форума. При этом претензию важно излагать вежливо, чтобы нежелательную информацию согласились удалить;



Удаление отзывов за денежную компенсацию. Порой все-таки нужно заплатить за удаление. Такой вариант подходит, если отзывы размещены на потребительских форумах или сайтах-отзовиках. На самом деле такой вариант не всегда будет ненадежным, ведь договоренности происходят на неофициальном уровне;



Договориться с автором в личном порядке. В действительности такой вариант может быть сложнее, ведь автор комментария может быть негативно настроенным, обиженным и злым. Как можно понять, завоевать дружеское расположение не так уж просто. Среди эффективных вариантов можно отметить предоставление бонуса или подарка, обмен товара с браком на качественный, официальное изменение или предоставление денежной компенсации;



Вытеснение критики. Этот способ является эффективным, но в этом случае важно распространять массово позитивные отзывы. В результате потенциальные клиенты могут обратить повышенное внимание на положительные отклики, а отрицательные отзывы окажутся вытесненными;



Обращение в суд. Если человек на 100% уверен в своей правоте и может доказать ее документально, можно смело обращаться в суд.



Как можно понять, в каждой ситуации нужно определить, какой способ является наиболее подходящим и эффективным.

Насколько важно бороться с негативными отзывами

Как можно понять, удаление негативных отзывов оказывается сложной и специфической задачей, поэтому лучшим вариантом будет комплексный подход к решению такого вопроса. Если продумать свои действия, то можно отметить гарантированную пользу и все равно не допустить того, что негативные отзывы повлияют на репутацию фирмы.





Автор статьи: Александр Матвеев