Понятия про БДСМ

Модное направление БДСМ появилось более 50-ти лет назад. Это практики, на которых человек ощущает наслаждение через боль. Для таких целей ищут БДСМ-знакомства, площадки на которых пользователи поддерживают данную тему.

Для тех, кто хочет попробовать, желательно знать первоначальные правила. То есть, каким должен быть арсенал, одежда и поведение. И потом уже решить, подходит ли такой вид развлечений.

Некоторые правила БДСМ

Первоначальные принципы под собой предполагают:



безопасность;



добровольность;



разумный подход.



То есть, один человек позволяет властвовать над собой другому. Стороны в БДСМ называются садист и мазохист. Садист делает болезненные воздействия. Мазохист получает от них удовольствие.

Первый пункт безопасность, говорит о сохранении для партнера его здоровья и психики в порядке. Не превышать меры дозволенного. Останавливаться при стоп-слове. Так как, применяемые способы могут случайно навредить.

При унижениях для партнера важно помнить границы. Чтобы все слова были для него в удовольствие. Так что перед началом практикования, лучше ознакомится со всеми принципами БДСМ.

Разумный подход должны применять оба партнера. Беспокоится и заботится друг о друге, это главный мотив правила. Знать, где оппоненту можно надавить и сказать. Также нужно заранее говорить о проблемах со здоровьем партнеру.

Добровольное желание партнера заниматься БДСМ главный пункт перед началом. Все игры и действия надо обсудить сразу. Конечно же, запрещено пробовать с несовершеннолетними, с психическими расстройствами или химически употребляющими партнерами. Их сознание может в любой момент принять негативную позицию при занятии.

Что еще надо помнить

Если партнер сопротивляется идее БДСМ, нужно отказаться от затеи. Уговорами можно негативно настроить его против себя. Кстати, секс в направлении не всегда является основой. Это могут быть только соответствующие прикосновения и удары.

В БДСМ-знакомствах партнеры могут меняться ролями, а если будущий партнер говорит только о своем властвовании. То лучше отказаться вовсе. Также есть партнеры, которые готовы применять его лишь для своих утех.

Зачастую такой говорит, что он как учитель уже многих обучил. К ним тоже надо отнестись с осторожностью. Поэтому к вопросу выбора партнера необходимо подходить серьезно.

Главное, чтобы оба партнера были довольны происходящим. А для расширения опыта можно попробовать несложные практики БДСМ.





Автор статьи: Александр Матвеев