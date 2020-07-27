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Шоу-бизнес


27 июл 20:33

Понятия про БДСМ



Модное направление БДСМ появилось более 50-ти лет назад. Это практики, на которых человек ощущает наслаждение через боль. Для таких целей ищут БДСМ-знакомства, площадки на которых пользователи поддерживают данную тему.


Для тех, кто хочет попробовать, желательно знать первоначальные правила. То есть, каким должен быть арсенал, одежда и поведение. И потом уже решить, подходит ли такой вид развлечений.


Некоторые правила БДСМ


Первоначальные принципы под собой предполагают:



  • безопасность;

  • добровольность;

  • разумный подход.


То есть, один человек позволяет властвовать над собой другому. Стороны в БДСМ называются садист и мазохист. Садист делает болезненные воздействия. Мазохист получает от них удовольствие. 


Первый пункт безопасность, говорит о сохранении для партнера его здоровья и психики в порядке. Не превышать меры дозволенного. Останавливаться при стоп-слове. Так как, применяемые способы могут случайно навредить.


При унижениях для партнера важно помнить границы. Чтобы все слова были для него в удовольствие. Так что перед началом практикования, лучше ознакомится со всеми принципами БДСМ. 


Разумный подход должны применять оба партнера. Беспокоится и заботится друг о друге, это главный мотив правила. Знать, где оппоненту можно надавить и сказать. Также нужно заранее говорить о проблемах со здоровьем партнеру.


Добровольное желание партнера заниматься БДСМ главный пункт перед началом. Все игры и действия надо обсудить сразу. Конечно же, запрещено пробовать с несовершеннолетними, с психическими расстройствами или химически употребляющими партнерами. Их сознание может в любой момент принять негативную позицию при занятии.


Понятия про БДСМ

Что еще надо помнить


Если партнер сопротивляется идее БДСМ, нужно отказаться от затеи. Уговорами можно негативно настроить его против себя. Кстати, секс в направлении не всегда является основой. Это могут быть только соответствующие прикосновения и удары.


В БДСМ-знакомствах партнеры могут меняться ролями, а если будущий партнер говорит только о своем властвовании. То лучше отказаться вовсе. Также есть партнеры, которые готовы применять его лишь для своих утех. 


Зачастую такой говорит, что он как учитель уже многих обучил. К ним тоже надо отнестись с осторожностью. Поэтому к вопросу выбора партнера необходимо подходить серьезно. 


Главное, чтобы оба партнера были довольны происходящим. А для расширения опыта можно попробовать несложные практики БДСМ.





Автор статьи: Александр Матвеев




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