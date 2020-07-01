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Шоу-бизнес


01 июл 11:39

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала подарила мужу второго сына



Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала подарила мужу второго сына

Известная во всем мире украинская исполнительница Джамала поделилась в социальной сети со своими фанатами радостной новостью – 19 июня певица стала мамой во второй раз. Бекир Сулейманов и Джамала стали родителями второго малыша. В собственном фотоблоге артистка опубликовала удивительное черно-белое фото из родильного дома. На кадрах новоиспеченные родители предстали с новорожденным малышом.

Украинская исполнительница под публикацией разместила подпись, в которой поделилась с читателями именем второго сына. Молодые родители решили назвать малыша Селимом-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Второй сын Джамалы оказался очень пунктуальным ребенком, так как появился на свет точно в срок.




Автор статьи: Александр Матвеев




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