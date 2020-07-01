Шоу-бизнес
01 июл 11:39
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала подарила мужу второго сына
Известная во всем мире украинская исполнительница Джамала поделилась в социальной сети со своими фанатами радостной новостью – 19 июня певица стала мамой во второй раз. Бекир Сулейманов и Джамала стали родителями второго малыша. В собственном фотоблоге артистка опубликовала удивительное черно-белое фото из родильного дома. На кадрах новоиспеченные родители предстали с новорожденным малышом.
Украинская исполнительница под публикацией разместила подпись, в которой поделилась с читателями именем второго сына. Молодые родители решили назвать малыша Селимом-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Второй сын Джамалы оказался очень пунктуальным ребенком, так как появился на свет точно в срок.
Автор статьи: Александр Матвеев
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