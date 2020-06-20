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Шоу-бизнес


20 июн 15:45

Известный актер Юэн Макгрегор вновь «свободен»: бракоразводный процесс завершен



Известный актер Юэн Макгрегор вновь «свободен»: бракоразводный процесс завершен

Известный американский актер Юэн Макгрегор официально стал холостяком: 22-летний брак с Евой Мавракис был расторгнут. Согласно с инсайдерской информацией бывшие супруги мирно договорились по всем вопросам, в частности о размере алиментов. Согласование этого пункта стало ключевым в завершении бракоразводного процесса, так как Ева Мавракис запросила развод еще в январе 2018 года.

Изначально актер согласился с размером выплат на содержание детей, но затем принял решение изменить сумму в сторону уменьшения. Расторжение брака предоставляет возможность Юэну Макгрегору приступить к планированию свадебной церемонии с Мэри Элизабет Уинстед, которая и стала причиной бракоразводного процесса. Напомним, что голливудский актер ушел от супруги ради любовницы.




Автор статьи: Александр Матвеев




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