Известный актер Юэн Макгрегор вновь «свободен»: бракоразводный процесс завершен





Известный американский актер Юэн Макгрегор официально стал холостяком: 22-летний брак с Евой Мавракис был расторгнут. Согласно с инсайдерской информацией бывшие супруги мирно договорились по всем вопросам, в частности о размере алиментов. Согласование этого пункта стало ключевым в завершении бракоразводного процесса, так как Ева Мавракис запросила развод еще в январе 2018 года.Изначально актер согласился с размером выплат на содержание детей, но затем принял решение изменить сумму в сторону уменьшения. Расторжение брака предоставляет возможность Юэну Макгрегору приступить к планированию свадебной церемонии с Мэри Элизабет Уинстед, которая и стала причиной бракоразводного процесса. Напомним, что голливудский актер ушел от супруги ради любовницы.Автор статьи: Александр Матвеев