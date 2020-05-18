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Шоу-бизнес


18 май 12:04

Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии



Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии

Барбадоская красавицы покорила сцену Великобритании, и обошла при этом по размерам финансового состояния таких исполнителей, как Стинг, Мик Джаггер, Кит Ричардс, Эд Ширан. Рианна начинала свою карьеру в Соединенных Штатах Америки, когда звезда достигла пятнадцатилетнего возраста. Совсем недавно певица из Барбадоса переехала в столицу Англии для того, чтобы продолжать работу в этой стране. Такое решение Рианна приняла из-за чрезмерной численности поклонников, которые постоянно находятся возле ее личного дома.

На данный момент финансовое состояние певицы приблизительно составляет 575 000 000 американских долларов. Обошли исполнительницу исключительно два исполнителя – Эндрю Ллойд Уэббер и Пол Маккартни. По мнению Рианны, основная часть прибыли – проекты, которые представлены нижнем авторским бельем, косметикой.




Автор статьи: Александр Матвеев




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