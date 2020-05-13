Шоу-бизнес
13 май 15:48
Энтони Хопкинс покоряет Тик-Ток: сногсшибательный ролик под трек Дрейка
Популярный голливудский актер, известный по роли доктора Ганнибала Лектора, Энтони Хопкинс не устает удивлять поклонников. Совсем недавно американская звезда зарегистрировался на социальной платформе Тик-Ток и даже представил свой идеальный шедевр под трек канадского репера. Актер присоединился к #toosieslidechallenge. На видео актер сказал исполнителю, что немного опоздал на реперскую вечеринку.
Видеоролик с 82-летним голливудской звездой просмотрели уже практически пятьсот тысяч зрителей, но у него есть все шансы одолеть рекордные показатели в восемьдесят миллионов, которыми может похвастаться сам репер. Энтони Хопкинс бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.
Автор статьи: Александр Матвеев
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