30 дек 19:35
The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года
Кинокритики издания опубликовали список самых лучших телевизионных сериалов уходящего года. Второе почетное место отведено проекту от HBO «Наследники», который сочетает в себе драму и комедию. В рейтинге также представлены работы «Дрянь», «Чернобыль».
Эксперты The Guardin оценили по достоинству третий сезон «Очень странные дела» от стримингового сервиса Нетфликс. Но самой ожидаемой новинкой стал сериал «Ведьмак» от Netflix, который был представлен зрителям 20.12.2019. Фантастический сериал «Мандалорец» также был выделен кинокритиками издания из остальных проектов аналогичного направления.
Автор статьи: Александр Матвеев
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