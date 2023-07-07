Новейший бутик шикарных часов Relojeria Alemana

Удивительные и красивые Балеарские острова – это испанский архипелаг в западной части Средиземноморского моря, расположенный у побережья Пиренейского полуострова. Майорка представляет собой местный туристический шедевр, поскольку он гармонично соединяет в себе живописный пейзаж, и все необходимое для удобного, комфортного и запоминающегося времяпрепровождения. Первые путешественники прилетали в это уникальное местечко еще столетие назад.

Не так давно на территории острова отрыл двери новый бутик «Relojeria Alemana». Над нестандартным и необычным убранством магазинчика трудились известные мастера архитектурной студии «OHLAB», которые разработали и воплотили в жизнь весь внутренний своеобразный дизайн в форме коробочек с изысканными и великолепными изделиями.

Все пространство состоит из салонов повышенной комфортности, релаксирующей студии, холла для творческих инсталляций, офисного помещения и проходов между ними, которые применяются в качестве демонстрационных музеев.

Три объемных короба располагаются внутри интерьера бутика, а два других за стенами здания на просторной веранде, которая выходит к морской пристани, где останавливаются странствующие катера. Все декоративные детали облицованы металлическими блестящими панелями, имитирующими золотистую шикарную отделку. В них парируется окружающий интерьер с небольшим искажением элементов, волнуя творческую фантазию клиентов и вызывая неподдельный интерес возможных покупателей среди проходящих людей.

Мастерская «OHLAB» была создана в 2005 году Джимом Оливером и Паломой Хернайц в крупнейшем городе Китая – Шанхае. На сегодняшний момент штаб-квартира компании располагается в испанском Мадриде. До открытия своей студии владельцы около десяти лет работали в различных дизайнерских компаниях, набираясь квалификации, профессионализма и навыков, где они участвовали в подготовке и исполнении уникальных проектов.

Каждый витринный проем самобытных декоративных коробок, которые располагаются в магазинчике, находится на уровне глаз клиентов и выставляет на созерцание модели роскошных и уникальных часов, оставшийся объем пространства блестящих декораций отображает убранство интересного и необычного магазина и великолепные катера, стоящие на пирсе, поблизости красивейших морских островных ворот.

Статья подготовлена Александром Некрашевичем





Автор статьи: Александр Матвеев