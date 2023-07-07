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07 июл 17:48

Новейший бутик шикарных часов Relojeria Alemana



Удивительные и красивые Балеарские острова – это испанский архипелаг в западной части Средиземноморского моря, расположенный у побережья Пиренейского полуострова. Майорка представляет собой местный туристический шедевр, поскольку он гармонично соединяет в себе живописный пейзаж, и все необходимое для удобного, комфортного и запоминающегося времяпрепровождения. Первые путешественники прилетали в это уникальное местечко еще столетие назад.


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Не так давно на территории острова отрыл двери новый бутик «Relojeria Alemana». Над нестандартным и необычным убранством магазинчика трудились известные мастера архитектурной студии «OHLAB», которые разработали и воплотили в жизнь весь внутренний своеобразный дизайн в форме коробочек с изысканными и великолепными изделиями.


Все пространство состоит из салонов повышенной комфортности, релаксирующей студии, холла для творческих инсталляций, офисного помещения и проходов между ними, которые применяются в качестве демонстрационных музеев.


Три объемных короба располагаются внутри интерьера бутика, а два других за стенами здания на просторной веранде, которая выходит к морской пристани, где останавливаются странствующие катера. Все декоративные детали облицованы металлическими блестящими панелями, имитирующими золотистую шикарную отделку. В них парируется окружающий интерьер с небольшим искажением элементов, волнуя творческую фантазию клиентов и вызывая неподдельный интерес возможных покупателей среди проходящих людей.


Мастерская «OHLAB» была создана в 2005 году Джимом Оливером и Паломой Хернайц в крупнейшем городе Китая – Шанхае. На сегодняшний момент штаб-квартира компании располагается в испанском Мадриде. До открытия своей студии владельцы около десяти лет работали в различных дизайнерских компаниях, набираясь квалификации, профессионализма и навыков, где они участвовали в подготовке и исполнении уникальных проектов.


Каждый витринный проем самобытных декоративных коробок, которые располагаются в магазинчике, находится на уровне глаз клиентов и выставляет на созерцание модели роскошных и уникальных часов, оставшийся объем пространства блестящих декораций отображает убранство интересного и необычного магазина и великолепные катера, стоящие на пирсе, поблизости красивейших морских островных ворот.


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Магазин роскошных немецких часов Relojeria Alemana на Майорке


Статья подготовлена Александром Некрашевичем





Автор статьи: Александр Матвеев




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