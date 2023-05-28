Обзор бирж рекламы у блогеров

Блогеры стали очень популярными людьми в соцсетях, таких как Инстаграм и ТикТок. Там они делятся своими мыслями, жизненными моментами, впечатлениями о товарах и услугах, которые им понравились. Чтобы связаться с блогером, рекламодатели часто пользуются биржами рекламы, которые предлагают различные услуги и возможности для сотрудничества. Такие биржи помогают найти нужного блогера, составляют и заключают договоры, устанавливают цены и контролируют качество выполнения заданий.

Какие есть биржи?

InstaJet.in - это онлайн-биржа, где пользователи могут быстро и легко купить и продать лайки, подписчиков, просмотры, комментарии и другие услуги для продвижения своих аккаунтов в социальных сетях.

Плюсы:

- Увеличивает количество подписчиков, лайков и комментариев;

- Полезна для продвижения бизнеса или личного бренда;

- Дешевле, чем найм настоящих специалистов по Instagram-маркетингу.

Минусы:

- Может нарушать пользовательское соглашение Instagram, что приведет к блокировке аккаунта или отказу в подключении функций

Telega.in является сервисом, позволяющим создать сокращенную ссылку на любую страницу, которой вы хотите поделиться с кем-либо. Это может быть любая страница в Интернете, включая статьи, видео, фотографии, профили в социальных сетях и многое другое.

Плюсы:

- Позволяет рекламодателям настроить таргетирование для своей аудитории;

- Имеет большую базу блогеров и каналов, что позволяет рекламодателям выбрать наиболее подходящий канал для рекламы;

- Имеет удобный интерфейс для рекламодателей и блогеров;

- Предоставляет подробную статистику о рекламных кампаниях.

Минусы:

- Является одной из самых дорогих бирж рекламы для блогеров;

- Имеет некоторые ограничения на количество рекламных постов в день и на время публикации рекламных материалов.

Advmaker – это платформа, где можно заказывать и размещать рекламные объявления на блогах, YouTube-каналах, страницах в соцсетях. Здесь можно найти рекламодателей на любую тематику – от IT до моды, от туризма до финансов.

Плюсы:

- Простота использования

- Широкий выбор шаблонов рекламных баннеров

- Возможность быстро создавать разные типы баннеров

- Экономия времени и денег при создании рекламы

- Интеграция с социальными сетями и платформами рекламы

Минусы:

- Ограниченный выбор элементов и шаблонов

- Ограниченный функционал по сравнению с профессиональными программами

- Не всегда удаётся создать уникальный и запоминающийся рекламный баннер

Plibber является хорошим выбором для тех, кто ищет простой и бюджетный способ создания сайта или приложения, не требующего сложной кастомизации.

Плюсы:

- Широкий выбор шаблонов для создания сайтов и мобильных приложений.

- Возможность использовать собственный домен и получить доступ к исходному коду.

- Простота и удобство в использовании.

- Низкая стоимость в сравнении с другими платформами.

Минусы:

- Ограниченные возможности для кастомизации шаблонов.

Использование бирж рекламы для связи с блогерами является выгодным решением для рекламодателей. Это помогает снизить затраты на поиск и контроль блогеров, а также улучшить эффективность рекламных кампаний.





Автор статьи: Александр Матвеев