Виды женских платьев

Собираетесь ли вы прогуляться с друзьями или ищете идеальный офисный наряд, платье —это всегда отличный выбор. Обратите внимание на шесть типов платьев, которые женщины должны иметь в своем гардеробе.

Модные тенденции

В этом сезоне модными являются яркие цвета, такие как розовый, оранжевый, желтый и синий. Также популярны пастельные оттенки и классические черный и белый. Если обратить внимание на фасон, то в моде минимализм и лаконичность, поэтому популярны простые, но элегантные модели платьев с геометрическими вырезами и чистыми линиями. Также в тренде расклешенные модели, богатые драпировки и объемные рукава.

Материал не менее важен. В этом году востребованными являются натуральные ткани, такие как лен, хлопок и шелк. Также популярны платья из кожи и замши.

Хотите быть яркой и запоминающейся, тогда сделайте акцент на необычных деталях, таких как кружево, рюши, банты и объемные карманы. Широкий ассортимент платьев, пошитых с учетом всех модных тенденций можно найти в каталоге на сайте https://x-moda.ru/catalog/zhenschinam/zhenskaya_odezhda/platya.

Как узнать, какой тип платья вам подходит?

При выборе платья учитывайте особенности фигуры, чтобы подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки. Если вы обладательница пышной груди, выбирайте платья с V-образным вырезом, чтобы привлечь внимание к лицу. Если у вас широкая талия, выбирайте платья в стиле «A» или «принцесса. Если вы желаете скрыть бедра, выбирайте платья в стиле «колокол» или «солнце», чтобы сбалансировать фигуру.

Рубашка-платье

Платья-рубашки — одни из наиболее универсальных вариантов одежды в гардеробе, независимо от выбранной длины. Многие модели дополнены завязками на талии, облегающие силуэт, и стильным V-образным вырезом, который подчеркнет фигуру.

Платье прямого кроя

Свободные платья отлично смотрятся на всех формах и размерах, их можно найти во всех цветах и ​​принтах, которые только можно себе представить. Сочетайте свободное платье с каблуками и аксессуарами для особого случая или дополняйте его стильными и удобными сандалиями и балетками в течение дня.

Облегающее платье

Платья с запахом невероятно просты в носке и идеально подчеркивают фигуру за счет завязки на талии. Добавьте пару кроссовок и джинсовую куртку для милого дневного наряда или пару туфель на танкетке и яркое ожерелье, чтобы добавить что-то особенное к вечернему наряду. От коротких, миди и макси-длин до платьев с запахом и различной формой выреза — существует бесчисленное множество вариантов на выбор, так что взгляните на этот силуэт.

Свободное платье

Свободное платье обычно имеет свободный крой, который не облегает тело и не ограничивает движения. Его часто выбирают для создания удобного и непринужденного образа, которое подходит для повседневной носки. Оно может быть изготовлено из разных тканей, включая хлопок, лен, шелк, вискозу, и другие. Кроме того, свободное платье может быть украшено разными элементами, такими как вышивка, кружева, аппликации, и т.д.

Свободные платья с вырезом Бардо идеально подходят для вечерних мероприятий. Все, что вам нужно, это туфли на каблуках с ремешками и симпатичный клатч, и все готово.

Джинсовое платье

Джинсовое платье – лучший выбор для повседневных прогулок. Независимо от того, предпочитаете ли вы светлые или темно-синие оттенки в стиле халата, мини-платья или платья-футболки – вы всегда сможете найти подходящий вариант и подобрать гармоничный образ.

Мини-платье

Мини-платье - было популярно в 1960-х годах благодаря моде на короткие юбки, и до сих пор остается популярным элементом женского гардероба. Оно может быть выполнено в разных стилях. Мини-платье часто сочетается с туфлями на высоком каблуке или сапогами, чтобы создать более элегантный и женственный образ. Также оно может использоваться для создания более смелых и экспериментальных образов, например, в сочетании с ботинками или кедами и дополнительными аксессуарами.

В ассортименте интернет-магазинов представлены модели, от мини до макси, и разных форм, от простых прямых до более сложных асимметричных или объемных. Достаточно определить какой у вас тип фигуры и можно смело приступать к выбору платьев.





Автор статьи: Александр Матвеев