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13 фев 14:25

Марат Айдагулов о перспективах развития национальных видов спорта в России



Обострение международных отношений Россия-Запад неизбежно сказалось на сфере профессионального спорта, в частности, в аспекте проведения массовых спортивных мероприятий. Как известно, приостановлено участие отечественных спортсменов на большинстве платформ профессионального спорта, в том числе и на Олимпийских играх. 


"У происходящего есть и сугубо экономические последствия", - пишет экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Спорт будущего: перезагрузка может привести к новым вершинам». Зрелищные мероприятия наподобие Олимпиады неизбежно привлекают огромное количество людей, они связаны с экономическим развитием целого ряда ниш, от транспорта до общепита, от гостиничного бизнеса до продажи продовольственных товаров. 



Марат Айдагулов


Марат Айдагулов

Марат Айдагулов:
о перспективах развития национальных видов спорта в России


Айдагулов, однако, утверждает, что в данной ситуации можно увидеть совершенно неожиданные зоны роста, - на это намекает и наличие потенциальной аудитории, и внутренний рынок.


Одним из возможных экспериментов является перспектива развития этнических или национальных видов спорта. «Конечно, идея популяризации городков или лапты может казаться странной, однако стоит напомнить, что подобный эксперимент в США ознаменовался успехом: можно посмотреть на историю становления американского футбола или бейсбола, ставших в итоге массовыми зрелищными мероприятиями», - поясняет Марат Айдагулов.


Эксперт отмечает, что тенденция развития национальных видов спорта уже получила своё развитие. Так, с 2014 года по инициативе Кыргызстана проходят Всемирные игры кочевников, представляющие из себя международные спортивные соревнования по этническим видам спорта. В 2016 году в играх кочевников приняли участие сборные команды из сорока государств, включая почти все страны СНГ. 


Марат Айдагулов обращает внимание на то, что продвижение данного формата соревнований может быть полезно не только для экономического сотрудничества с другими странами и развития внутреннего рынка. «Освещение подобных мероприятий поспособствует дополнительной репрезентации и популяризации культур, отличных от западной, сравнительно мало представленных в мировом информационном поле», - утверждает общественный деятель.


Официальный сайт Марата Айдагулова - https://маратайдагулов.рф





Автор статьи: Александр Матвеев




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