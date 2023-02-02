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02 фев 20:11
Топ-5 самых «дорогих» теннисистов мира
Большой теннис очень популярный вид спорта. Его игроки – это не только профессиональные спортсмены, а и известные публичные персоны. Весь мир следит за развитием их карьеры и личной жизни, как за мировыми кинозвездами или музыкантами.
Теннис – один из самых дорогих и высокооплачиваемых видов спорта. Причем зарабатывать здесь могут не только спортсмены, а и болельщики. Профессиональные ставки на этот спорт приносят хороший заработок.
Изучив статистику, обзоры игр, прогнозы результата можно успешно поставить на победителя и получить свою прибыль. Кстати, сетки для большого тенниса можно приобрести на https://glav-sport.ru/catalog/oborudovanie-i-inventar-dlya-bolshogo-tennsisa/setki-dlya-tennisa.html.
Доходы теннисистов составляют не только игры, а и участие в рекламных компаниях, съемках в известных телепроектах. Forbs оценил известные ракетки и мира и предложил рейтинг самых успешных из них.
Роджер Федерер
В свои 34 года, швейцарский теннисист уже вошел в пятерку самых богатых игроков мира. 17 раз он становился чемпионом турниров Большого Шлема. Его доход по последним данным составил $67 млн, из которых только 9 – заработок от игр. Остальные деньги Роджер Федерер заработал от рекламных компаний с такими корпорациями, как:
- Rolex;
- Nike;
- Credit Cuisse;
- Mercedes-Benz.
Новак Джокович
Второй в списке самых богатых теннисистов мира. Из двадцати турниров Большого Шлема, в 15 становился финалистом и одержал победу в восьми играх. Общий доход спортсмена составил $48, 2 млн, из них 17, 2 – призовой фонд.
Остальную сумму игрок получил от контрактов с такими брендами:
- ANZ;
- Jacob's Greek;
- Peugeot;
- Seiko.
Рафаель Надаль
Из $32, 5 млн заработка теннисист только 4, 5 получил в играх из-за многочисленных травм. Испанец на восьмом месте по рейтингу профессиональных успехов в мире тенниса. Соглашения с мировыми компаниями Tommy Hilfiger, Telefonica, Kia Motor принесли спортсмену $31 млн.
Мария Шарапова
Эта спортсменка не только входит в пятерку высокооплачиваемых игроков тенниса в мире, а и является самой «дорогой ракеткой» России. Победительница Открытого чемпионата Франции 2014 года получила свой доход от Nike, Head. $23 млн россиянке заплатили за сотрудничество такие компании как Avon Products, Porsche, Evian. Остальные $6, 7 млн дохода – результат игр.
Серена Уильямс
Не на много уступает своей российской сопернице. Общий доход этой теннисистки составил $24, 6 млн, из которых 11, 6 – призовой заработок в результате игр. Подписаны контракты на рекламные компании с Chase, Audemars Piguet, PepsiCo.
Также самыми богатыми теннисистами планеты, которые на несколько миллионов отстают от своих конкурентов, считаются такие игроки как: британец Энди Мюррей, японец Кей Нисикори, датская теннисистка Каролин Возняцки, швейцарец Стэн Вавринка, сербка Анна Иванович, болгарец Григор Димитров и чешка Петра Квиткова.
Автор статьи: Александр Матвеев
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