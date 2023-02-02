Топ-5 самых «дорогих» теннисистов мира

Теннис – один из самых дорогих и высокооплачиваемых видов спорта. Причем зарабатывать здесь могут не только спортсмены, а и болельщики. Профессиональные ставки на этот спорт приносят хороший заработок.

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