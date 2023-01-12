Разное
12 янв 14:49
Корма для собак
Каждый заботливый хозяин заинтересован в том, чтобы четвероногий любимец мог похвастать отменным здоровьем, завидным экстерьером и физической формой, и неудивительно, что в последнее время столь пристальное внимание уделяется вопросу сбалансированного полноценного питания. Специалисты, как правило, рекомендуют к употреблению сухой корм для собак для собак, и небезосновательно.
Результатами многочисленных научных исследований подтверждён тот факт, что регулярное употребление готовых рационов (подразумевается как сухой корм для собак, так и всевозможные специальные консервы для собак) оказывает выраженное положительное влияние на качество и продолжительность жизни домашних животных.
А предлагаемые современной зооиндустрией лечебные корма для собак могут эффективно использоваться для профилактики и лечения множества распространенных заболеваний.
Корм для щенков
Ведущие бренды обязательно включают в свой ассортимент не только «взрослую пищу», но и корм для щенков – как важнейший элемент правильного роста и развития молодняка. Сухой корм для щенков разрабатывается с учётом особенностей незрелых ферментативной, пищеварительной, выделительной, эндокринной систем и предупреждает дефицитные состояния неокрепшего организма.
Кто держит дома собаку
Как вы знаете, не только кошатники, но и собачники делятся на две устойчивые группы: первая убеждена в том, что нужно кормить только натуральным мясом или пищей. Аргументируют эти ребята свою позицию очень просто: только такое мясо и пища могут принести пользу животному.
Вторая группа предпочитает и настаивает на том, что готовый корм для собак – идеальное решение, поскольку любимцы получают сбалансированное питание. На чьей стороне правда сказать трудно.
Однако на что cледует обратить особое внимание тем, кто держит дома собаку: современные молодые породы, как правило, получены искусственным путем, поэтому будет ли польза по сути искусственной собаке от натуральной еды. Скорее нет. Вот здесь все-таки нужно отдать предпочтение готовым кормам.
Автор статьи: Александр Матвеев
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