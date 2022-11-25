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25 ноя 17:32

Введение запрета на въезд западных фур: что станет с тарифами



Проблема российских перевозчиков заключалась в том, что у них существовал запрет на выезд в Европу. При этом транспорт западных стран имел право заезжать на территорию государства. Это ставило транспортные компании в тяжёлое положение. С 10 октября вошло в силу постановление о запрете въезда в Россию иностранных перевозчиков. По прогнозам специалистов теперь должен произойти резкий рост тарифов на перевозку сборных грузов автотранспортом и других видов товаров, поскольку для этого есть серьёзные причины.


Введение запрета на въезд западных фур: что станет с тарифами

Нюансы постановления


На основании выпущенного постановления в РФ запрещён въезд грузового транспорта из стран Евросоюза, а также таких государств как Норвегия, Северная Ирландия, Великобритания и Украина. Однако в этом постановлении существуют исключения. Они касаются пищевой продукции, а также изделий химической промышленности и фарминдустрии. Такой запрет распространяется пока только на 3 месяца. Срок его действия заканчивается последним числом декабря 2022 года.


Причины подъёма тарифов


После выпуска постановления многие специалисты отмечают неизбежное начало роста тарифов на грузоперевозки.


Причины носят следующий характер:




  • Формирование очередей на пропускных пунктах. О том, что они образуются, показывает опыт Белоруссии, где такое постановление было введено ранее. В данном случае с учётом масштабов страны размер пробок будет значительно больше. Есть предположение, что ряд перевозчиков изменят свой маршрут через РБ. Однако это может не повлиять на ситуацию, поскольку приведёт к увеличению пробок уже в пропускных пунктах Белоруссии. В результате увеличится период нахождения на маршруте каждой фуры, что сократит количество рейсов. Это автоматически приведет к увеличению тарифов.




  • Период введения постановления. Обычно с октября месяца регулярно наблюдается рост ставок на грузоперевозки. В данном случае этот фактор может ещё усилиться.




  • Окончание срока действия документа на перемещение по территории государства. Он действителен до конца года. Это также может сказаться на росте тарифов.




  • Возможности пропускных пунктов. Здесь режим имеет определённые рамки, которые постоянно меняются. Такая практика наблюдается уже длительное время. Это не приводит к ритмичному выполнению своей работы служащими.




Анализируя эти факторы, можно сделать предположение, что на первых этапах скачок цен достигает порядка 30%. Что касается дальнейшего периода, они могут ещё возрасти и достигнуть величины 100% от нынешних тарифов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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