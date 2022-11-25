Введение запрета на въезд западных фур: что станет с тарифами

Проблема российских перевозчиков заключалась в том, что у них существовал запрет на выезд в Европу. При этом транспорт западных стран имел право заезжать на территорию государства. Это ставило транспортные компании в тяжёлое положение. С 10 октября вошло в силу постановление о запрете въезда в Россию иностранных перевозчиков. По прогнозам специалистов теперь должен произойти резкий рост тарифов на перевозку сборных грузов автотранспортом и других видов товаров, поскольку для этого есть серьёзные причины.

Нюансы постановления

На основании выпущенного постановления в РФ запрещён въезд грузового транспорта из стран Евросоюза, а также таких государств как Норвегия, Северная Ирландия, Великобритания и Украина. Однако в этом постановлении существуют исключения. Они касаются пищевой продукции, а также изделий химической промышленности и фарминдустрии. Такой запрет распространяется пока только на 3 месяца. Срок его действия заканчивается последним числом декабря 2022 года.

Причины подъёма тарифов

После выпуска постановления многие специалисты отмечают неизбежное начало роста тарифов на грузоперевозки.

Причины носят следующий характер:





Формирование очередей на пропускных пунктах. О том, что они образуются, показывает опыт Белоруссии, где такое постановление было введено ранее. В данном случае с учётом масштабов страны размер пробок будет значительно больше. Есть предположение, что ряд перевозчиков изменят свой маршрут через РБ. Однако это может не повлиять на ситуацию, поскольку приведёт к увеличению пробок уже в пропускных пунктах Белоруссии. В результате увеличится период нахождения на маршруте каждой фуры, что сократит количество рейсов. Это автоматически приведет к увеличению тарифов.







Период введения постановления. Обычно с октября месяца регулярно наблюдается рост ставок на грузоперевозки. В данном случае этот фактор может ещё усилиться.







Окончание срока действия документа на перемещение по территории государства. Он действителен до конца года. Это также может сказаться на росте тарифов.







Возможности пропускных пунктов. Здесь режим имеет определённые рамки, которые постоянно меняются. Такая практика наблюдается уже длительное время. Это не приводит к ритмичному выполнению своей работы служащими.





Анализируя эти факторы, можно сделать предположение, что на первых этапах скачок цен достигает порядка 30%. Что касается дальнейшего периода, они могут ещё возрасти и достигнуть величины 100% от нынешних тарифов.





Автор статьи: Александр Матвеев