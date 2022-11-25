Контроль агрегаторов не поможет в решении проблем безопасности перевозки грузов

Задача по усилению контроля за сферой грузоперевозок была поставлена сразу после того, как в отдельных регионах России было введено военное положение, а в некоторых режим повышенной готовности.

Автоматически усиление проверочных мероприятий было переадресовано на передвижение фур, досмотр перевозимых грузов. В связи с этим к ситуации подключились участники организации «Общественной потребительской инициативы». По словам ее представителя, Олега Павлова, предложенные меры слабые и первое, на что стоит обратить внимание — агрегарторы. В ОПИ, считают, что если не контролировать на государственном уровне работу агрегаторов, то обезопасить дороги от нарушителей правопорядка не представляется возможным.

По мнению эксперта, оперативный и действенный способ влиять на работу систем — ввести штрафные санкции. Кроме того, Олег Павлов уверен, что сотрудники надзорных ведомств должны блокировать интернет-ресурсы, которые не исполняют установленные требования. Представитель организации «Общественной потребительской инициативы» отмечает, что комплексное соблюдение всех мер безопасности позволит избежать критических ситуаций в сфере грузоперевозок.

Контроль преткновения

На предложение усилить агрегаторный контроль ответили представители интернет-ресурсов. Они рассказали, что предложенные меры проблему не решат, так как компания, которая приняла заказ на поставку груза в Крым, уже была проверена и к ней никаких вопросов не возникало. Директор одного из агрегаторов рассказала, что в их компании проходит тщательная проверка всех контрагентов, для этого есть все необходимые механизмы.

Безусловно, для качественной работы интернет-ресурса каждая компания обязана предоставлять о себе данные. Дополнительная проверка займет больше времени и ресурсов, при этом не обезопасит сферу грузоперевозок от форс-мажорных ситуаций, считает руководитель еще одного интернет-ресурса. Несмотря на сложившуюся ситуацию, транспортная компания «ТМ-сервис» продолжает возить товары из России в Казахстан, соблюдая сроки заказчика. «ТМ-сервис» работает только с проверенными агрегаторами.

Проверок больше — перевозка дольше

Эксперты отмечают, сервисы, отвечающие за грузоперевозки, собирают всю информацию о доставщиках грузов, владея данными о конечном получателе, в том числе. Отслеживание грузов в режиме онлайн позволяет добиться максимальной безопасности и контроля. Представители транспортных компаний отмечают, что изменения в части усиления контроля не сильно повлияют на выстроенную работу, но точно замедлят бизнес-процессы. В первую очередь, это коснётся временных рамок доставки грузов.

Автоэксперты отмечают, обращать внимание на качество и безопасность в сфере грузоперевозок необходимо, но без свойственных «перегибов». Поэтому сейчас важно объединить мнения всех участников процесса: операторов трасс, грузоотправителей, получателей и не только.





Автор статьи: Александр Матвеев