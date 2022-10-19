Диета пушинка активно обсуждается в кругах худеющих. Многие, прошедшие такие ограничения, желая стать стройной и легкой словно пушинка, размещают отзывы и результаты, среди которых много плюсов, но есть и минусы.

Особенности похудения при диете пушинка

Перловая крупа станет основой рациона Сайты о похудении говорят, что автором методики похудения под названием пушинка является обычная женщина – активный посетитель сайтов для худеющих. Обобщив весь содержащийся на страницах интернета материал с советами по снижению веса, она разработала собственную программу, при которой происходит резкое избавление от лишних килограммов.

Пользователи утверждают, что при диете пушинка происходит потеря веса до минус 35 кг за квартал.Основу методики составляет бессолевое питание на протяжении продолжительного времени, при этом в ежедневное меню диеты включено всего четыре продукта: перловая крупа,кефир с низким процентом жирности,рыба из нежирных сортов,капуста белокочанная.

Судя по составу рациона, прежде чем принять решение о соблюдении таких ограничений достаточно длительное время, следует проконсультироваться с медицинским работником, во избежание нарушение функций пищеварительной системы.

Правила питание при диете пушинка

Для диеты пушинка продукты, допускаемые ежедневным рационом, следует готовить по определенным правилам. Основу ежедневного меню для питания составляет перловая крупа. Дневная порция каши не должна превышать 400 граммов. При этом перловую крупу не варят на огне, а 100 граммов сыпучего продукта заливают кипяченой водой на ночь и настаивают до утра. Процеженную перловку делят на пять одинаковых порций. Объем предусмотренного диетой пушинка кефира с низкой долей содержания жира должен составлять не более одного стакана в день.

Рыбу для диеты готовят путем запекания либо отваривают. Ограничений по употреблению белокочанной капусты в диете пушинка нет.

Для подержания водного баланса в организме при соблюдении диеты рекомендуется пить много жидкости. Для этих целей подойдет очищенная питьевая вода в объеме не менее двух литров и воздухоочиститель для питьевой воды. При соблюдении всех правил диеты результаты в похудении прошедшие такой курс обещают ошеломительные.

Плюсы диеты Благодаря диете очищается кишечный тракт

Ощутимые по состоянию и видимые на глаз результаты при соблюдении диеты пушинка, как отмечают пользователи, видны уже по прошествии двух недель. Для некоторых хватает даже одной недели. Во многом это зависит от особенностей организма. Некоторые сбрасываю сразу около 5 кг за неделю, другие чуть меньше либо чуть больше. Входящие в ежедневный рацион продукты очищают кишечный тракт,расщепляют подкожный жировой слой,придают организму свойство легкости.





Автор статьи: Александр Матвеев