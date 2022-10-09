Хлебные закваски

Хлеб является основным продуктом питания во многих культурах, и хлеб на закваске не является исключением. Такой хлеб производится путем ферментации теста с использованием встречающихся в природе лактобактерий и дрожжей. Этот вид хлеба имеет слегка кисловатый вкус и жевательную текстуру. Он также более устойчив к плесени, чем другие виды хлеба. Содержит пребиотики, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. У него также более низкий гликемический индекс, чем у других видов хлеба, что означает, что он не вызовет скачков уровня сахара в крови. Кроме того, он легче переваривается, потому что в процессе ферментации некоторые молекулы глютена расщепляются.

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Немного о дрожжах

Дрожжи – это результат брожения между мукой и водой. Когда мука и вода смешиваются, крахмал, который содержится в муке, поглощает воду, и в результате часть крахмала превращается в сахар. Различные микроорганизмы, присутствующие в муке или в окружающей среде, питаются этими сахарами, в результате чего одни производят углекислый газ и этанол, т. е. спирт, а другие — соответствующие кислоты, придающие кислый вкус. В большинстве видов муки содержится большое количество белковой клейковины, которая улавливает углекислый газ, благодаря чему дрожжи поднимутся и создадут маленькие пузырьки, которые мы видим в ней.

На что обратить внимание?

Для приготовления закваски требуется от 3 до 5 дней, и когда она будет готова, ее можно использовать вместо дрожжей для приготовления хлеба. После того, как мы её приготовили, мы оставляем в холодильнике на хранении, но мы должны быть осторожны и регулярно подкармливать её. Сколько бы мы раз не делали закваску, всегда конечный результат будет не таким, как предыдущий. Для её приготовления летом требуется разная осторожность, другая зимой, другая, когда мы используем белую муку, и другая, когда мы используем цельнозерновую муку.

Как сделать самостоятельно хлебную закваску?

День 1: Смешайте 1 чайную ложку муки (желательно органической) и 2 чайные ложки воды (желательно дистиллированной) в стеклянной посуде. Емкость плотно закрыть с вечера и оставить.

День 2, 3, 4, 5: Каждый день добавляйте в емкость 1 чайную ложку муки и 2 чайные ложки воды и перемешивайте. Вы увидите, как на поверхности появляется все больше и больше пузырьков (захватывающих углекислый газ). Мы храним смесь в тенистом месте внутри нашего помещения, при комнатной температуре. (20-25° зимой и 18-22° летом). В конце пятого дня закваска готова к использованию.



Как поддерживать и хранить? К оставшейся в контейнере закваске добавить 1 чайную ложку муки и поставить в холодильник. Мы повторяем эту процедуру каждые 2-3 дня. Если мы оставим её на долгое время в холодильнике, она может стать бездействующей. Слейте кислую жидкость с поверхности, добавьте 2 ложки муки и 2 ложки воды, перемешайте до состояния кашицы, закройте емкость и оставьте для брожения на всю ночь. На следующий день, если появились пузырьки, закваска готова. Если нет, повторяем описанную выше процедуру. Тысячелетиями нас кормила закваска, а мы кормим её. Удачи!

Интернет-магазин «Здоровеево» предлагает покупателям на выбор широкий выбор готовых хлебных заквасок. Они также подходят для веганов и не содержат ГМО. Если вы ищете что-то более уникальное, например, ржаную закваску, интернет-магазин «Здоровеево» предоставит вам все необходимое.





Автор статьи: Александр Матвеев