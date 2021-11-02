Дополнительный доход в интернете — это реально?

Многих людей не устраивает уровень зарплаты и они хотели бы увеличить свой доход. Но на вторую работу нет ни сил, ни времени. Реально ли зарабатывать дополнительные деньги не напрягаясь, например, превратив свое хобби в источник дохода?

Создание текстов

Самым простым видом дополнительной деятельностью считается написание текстов различной тематики:



информационных;



рекламных;



технических;



карточек товаров для интернет-магазинов.



Среди людей, желающих заработать в интернете, популярно мнение: не нужно серьезной подготовки чтобы писать и продавать тексты. Достаточно быть грамотным человеком и уметь связно выражаться.

Это не совсем верно. Выполнять самые дешевые задания на бирже, действительно, иногда удается без всякой подготовки или после окончания бесплатных курсов. Но чтобы хорошо зарабатывать и стать профессионалом в этой сфере, необходимы специальные знания и навыки.

Обучение оправдывает затраты средств и времени. Успешные авторы получают хорошие деньги за тексты.

Игра в покер

Любимое азартное развлечение также можно сделать дополнительным заработком. Если игрок часто побеждает, изучил игру досконально, он может превратить покер в полноценный источник дохода.

Не стоит рассчитывать, что сразу получится зарабатывать достойные деньги. Большинство новичков часто проигрывают на начальном этапе. Если почитать отзывы профессиональных геймеров, регулярные доходы они начинали получать примерно спустя два года после начала своего пути в мире покера.

Развитие онлайн-румов дает широкие возможности любому желающему. В заведениях можно найти столы с игроками разного уровня мастерства, с большими и маленькими ставками.

Играя, например, в руме Pokerdom на деньги, геймеры могут участвовать одновременно в 15-40 партиях. Это требует большой концентрации внимания. Но также повышает возможности выигрывать.

Ведение личного блога

Почти у всех есть странички в социальных сетях. Если рассказывать о своем увлечении интересно, выкладывать качественный контент, сделать блог полезным для людей, можно набрать много подписчиков. А это дает возможность получать деньги за свое любимое дело.

Тематика и площадка для ведения блога могут быть разными. Важно найти свою аудиторию и постоянно поддерживать заинтересованность. Популярные блогеры зарабатывают на рекламе, нацеленной на сегмент их подписчиков. Чем больше фолловеров — тем более выгодные предложения поступают от рекламодателей.

При удачном развитии блог может стать полноценной рабочей деятельностью, приносящей основной доход. Инфлюенсеры не только сами зарабатывают, но и оплачивают работу своей команды. Требования к качеству блога и рекламе довольно высоки, поэтому блогер нуждается в помощи профессионалов: авторов контента, операторов, визажистов и т. п.

Возможностей заработать в интернете сейчас очень много. Главное найти свой вариант и не останавливаться в развитии собственных способностей.

Источник: PokerExperts

Автор: Керимханов Амирлан





Автор статьи: Александр Матвеев