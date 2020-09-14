Особенности акций Яндекс: стоит ли инвестировать и как это сделать

Многие современные люди, думающие о своем будущем, решают научиться зарабатывать на акциях, чтобы получать стабильный пассивный доход. Однако очень важно выбрать действительно надежную компанию, понимая, что известный бренд, который у всех на слуху, и доходность – это разные вещи. Рассмотрим, стоит ли покупать акции Яндекс и как можно на них зарабатывать.

Yandex – динамично развивающаяся компания, работающая в IT-сфере и предлагающая в том числе и новые информационные продукты. Именно поэтому инвесторы, решившие купить акции Яндекс, довольны сделанными вложениями. Даже в период пандемии коронавируса и связанных с ней финансовых сложностей, холдинг получает стабильный доход. Любой желающий может стать обладателем ценных бумаг этой фирмы, поскольку часть из них находится в свободном обращении.

Важно учитывать, что как и все компании роста, холдинг не занимается выплатой дивидендов, поэтому единственный способ получения прибыли – положительная динамика их котировок. Эксперты оценивают акции Яндекс как выгодный вариант для инвестирования. Самоизоляция, во время которой люди были вынуждены находиться дома, стала причиной того, что многочисленные онлайн-сервисы, предлагаемые холдингом, повысили свою популярность. Поэтому, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста цены на эти бумаги.

Однако есть и менее оптимистичные прогнозы. Некоторые специалисты полагают, что ценные бумаги Яндекс постепенно исчерпывают свой потенциал, а в обстановке экономической нестабильности мирового уровня вообще покупка любых бездивидендных акций – достаточно серьезный риск. Но все же большая часть экспертов уверена, что на фоне растущей популярности разнообразных онлайн-сервисов, ценные бумаги смогут принести своему владельцу неплохой доход.

Купить акции холдинга можно несколькими способами:



Тем, у кого имеется счет депо или ИИС, можно воспользоваться самым надежным вариантом – через брокера на фондовой бирже.

Новичкам лучше обратиться в надежный банк, например, Тинькофф. Специалисты помогут открыть брокерский счет и совершить покупку.

Есть вариант покупки у юридического лица. Но в этом случае возможно взимание дополнительной комиссии.



Продавать ценные бумаги логичнее всего в тот момент, когда их котировка возросла, что дает возможность получить прибыль. Это можно сделать через личный кабинет на сайте брокера. Денежные средства за вычетом комиссии поступят в течение одного рабочего дня на банковский счет.

Таким образом, акции Яндекс – неплохой вариант для инвестирования. Однако важно приобретать их в проверенных местах, поскольку риск столкнуться с мошенниками у начинающих велик. Кроме того, есть огромное количество различных сайтов, торгующих ценными бумагами. Назвать их аферистами нельзя, но комиссия за покупку на них часто бывает огромной.





Автор статьи: Александр Матвеев