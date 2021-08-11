5 качеств, которыми должны обладать разработчики игр

Работа в игровой индустрии — это не всегда просто. В большинстве случаев одной любви к игре недостаточно, чтобы занять место в игровой индустрии. Все сводится к объединению страсти и навыков для выживания. Люди в игровой индустрии, как правило, обладают парой общих качеств:











Страсть





Страсть к игре — одно из фундаментальных качеств, лежащих в основе индустрии в целом. Кто знал, что годы спустя игры, о которых вас не раз предупреждали родители, станут таким прибыльным бизнесом. Подлинный интерес к игре стимулирует сотрудников игровой индустрии; они едят, становятся ниндзя и спят. Например, разработчики будут играть в игры, потому что им это нравится и они идут в ногу с тенденциями: в играх они черпают вдохновение для создания большего, поскольку они полностью могут погрузиться в игровой процесс.











Творчество





Люди в игровой индустрии несут исключительную ответственность за создание развлечений для своей аудитории. Например, разработчики хотят сохранить игры онлайн-казино, казино — чтобы оставаться заинтересованными и вкладывать в игру время и деньги. С другой стороны, аудитория постоянно жаждет большего количества функций и инновационной игровой механики. Таким образом, заинтересованные стороны игровой индустрии должны не отставать друг от друга.





Критическое мышление





Как правило, игра в видеоигры требует принятия множества решений, связанных с рисками и последствиями. Игроки находятся под постоянным давлением и необходимостью принять наиболее разумное решение за считанные секунды, что, естественно, помогает им развить аналитические способности. Точно так же игровая индустрия сталкивается с множеством критических ситуаций, требующих быстрого уравновешенного мышления. Сотрудники постоянно сталкиваются с проблемами, которые требуют тщательного планирования и адаптации к вызовам и конфликтам в игровом мире. Это качество игровой бизнес-среды является отличительной чертой, которая дает им преимущество даже в стрессовой среде.











Терпение и настойчивость





Часто геймеры — это люди, которые постоянно пытаются и терпят поражение. Хороших игроков определяет их сила воли и настойчивость.. Точно так же сотрудники игровой индустрии — умственно сильные люди. Они понимают, что хорошие дела требуют времени и могут направить на карьеру свою настойчивость. Проект видеоигр часто бывает утомительным и требует большого внимания к деталям. Однако иногда видео-релиз может не получить ожидаемого приема — возможно, со стороны работодателя. Именно по этой причине персонал игрового мира должен оставаться настойчивым, чтобы постоянно развиваться и становиться лучше.











Многозадачность





Если вы любитель видеоигр, вы наверняка знаете, что они уже давно не так просты, как раньше. С развитием технологий игрокам предстоит работать со сложными задачами. Одновременное выполнение разных задач — это просто часть «игры». Часто игровая индустрия требует, чтобы сотрудники работали над этими несколькими задачами почти одновременно и не отставали от тенденций.







Если вы энтузиаст, надеющийся попасть в индустрию, возможно, вы уже владеете этими качествами: но никогда не забывайте развиваться и учиться чему-то новому.





Автор статьи: Александр Матвеев