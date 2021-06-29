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Разное


29 июн 18:34

Что нужно знать о свадьбе?



Свадьба - это торжественное событие посвященное рождению семьи, незабываемый праздник двух любящих друг друга сердец, который требует профессионального оформления свадьбы. Нет ни одной девочки на свете, которая влюбившись в своего первого мальчишку, не грезила бы о пышной церемонии, где она самая красивая и единственная королева вечера.


Также свадьба имеет свои атрибуты такие как: пригласительные открытки newsnn.ru, букет невесты, свадебный торт, сценарий праздника, музыка и угощения, украшения в зале, где проводится пиршество.


Приятные моменты


Скольких приятных мгновений и воспоминаний на всю жизнь лишают себя люди, решившие просто расписаться в ЗАГСе. Нельзя считать, что свадьба - это дорогое застолье или повод выпить с дальними родственниками, потому что свадьба - это, прежде всего, соблюдение традиций и дань уважения родителям.


Свадебные традиции тесно связаны с культурой страны, ее обрядами, приметами и суевериями, а также вероисповеданием семьи.


Например, на Украине все чаще церемонию проводят в этнических костюмах, гостей угощают традиционными украинскими блюдами, молодых у порога дома встречает мать с караваем и солью и завязывает их руки рушником, который символизирует семейные узы.


На второй день празднуют перевернутую свадьбу, гости надевают наряды друг друга или же одевают костюмы врача, цыганок и т.д. В России старые традиции заменили новыми, такие как выкуп невесты, первый танец жениха и невесты, очень трогательный танец папы с взрослой дочерью и другие. Все чаще молодые заменяют обычные черно- белые наряды более яркими и экстраординарными.


Отдельным образом хочется выделить кольца, символ верности мужа и жены. Простые золотые кольца сменили изделиями, отличающимися по форме, металлу, наличием узоров, надписей, драгоценных камней.


Церемония и место ее проведения


Церемония свадьбы может проводиться в самых различных местах, для кого-то выбор падет на особенное место, связанное с приятными воспоминаниями, кто-то выберет красивый зал филармонии или театра, кто-то отмечает дома, а верующие люди венчаются в церкви. Все пожелания молодожены чаще всего отдают в руки тем, кто занимается свадебным оформлением.


Что нужно знать о свадьбе?

Романтичные натуры могут обручиться тайно, только вдвоем или же взяв свидетелей, отправятся на остров и женятся на пляже в лучах заходящего солнца. Свадебные фотографии, сделанные во время праздника, будут возбуждать приятные моменты в памяти всю оставшуюся жизнь.



Подумайте, как приятно будет показывать их подругам, своим детям, смотреть на них в старости. День свадьбы - это начало новой жизни, когда двое совершенно разных людей становятся одним целым, когда рождаются новые планы на жизнь, когда понимаешь, что все теперь нужно делить на двоих: и горе, и радость, и болезнь, и счастье, и любовь.





Автор статьи: Александр Матвеев




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