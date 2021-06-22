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Разное


22 июн 10:41

Дальше – больше: почему в Новосибирске дорожают даже комнаты



Льготная ипотека с исторически низкими ставками существенно повлияла на рынок недвижимости Российской Федерации. Согласно статистическим данным, среди «северных» лидеров подорожания находится Новосибирск. Объекты первичного рынка прибавили к цене за прошлый год почти 21%.



купить недвижимость в НовосибирскеИз-за больших объемов ввода высококачественной первички и ограничений по льготному ипотечному кредитованию, вторичка подорожала не так сильно – всего на 14% (с 72 до 82 рублей за квадратный метр). Это относительно низкие показатели, с учетом того, что в некоторых городах, например Ялте, Севастополе и Сочи, квадратный метр на вторичном рынке подскочил очень сильно (в основном из-за ограничений на строительство из-за рельефа или градостроительных причин).



Тем не менее, для рядовых новосибирцев жилье стало еще более недоступным, чем раньше. По этой причине все больше покупателей присматриваются к вариантам более бюджетного жилья: переходят от однокомнатных квартир к однокомнатным и студиям. Но поскольку купить квартиру все сложнее, приходится переходить и вовсе на комнаты. Основная масса комнат являются объектами вторичного рынка, поэтому подорожание коснулось их не очень сильно, но все равно тренды значительно повлияли на размер предложения.



На начало июня 2021 года в среднем комната стоила от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Ценник за единицу площади всегда выше для комнат, согласно стандартному правилу: чем больше метраж и количество комнат, тем ниже после всех расчетов стоимость одного квадратного метра. В хороших локациях и с качественным ремонтом квадратный метр в комнате может вырастать вплоть до 120000 рублей.



купить комнату в НовосибирскеПри ценообразовании комнаты как отдельного объекта рынка недвижимости нужно учитывать статус: является ли комната выделенной, находится ли она в квартире (и сколько в квартире комнат), коммунальном блоке или общежитии коридорного типа. Самыми дорогими являются изолированные комнаты в двухкомнатных квартирах, особенно если другие собственники в квартире не проживают.



Не меньшее влияние на итоговую стоимость оказывает ремонт – причем не только в самой комнате, но и в местах общего пользования. Поскольку основная масса комнат находится в домах не новой постройки, перед приобретением следует узнать, когда в здании проводился капитальный ремонт или запланирован ли он на ближайшее время.



В ряде случаев создается возможность завести в комнату водопровод или сделать официальную перепланировку – в таком случае жилье можно делать почти автономным, по сути превратив его в небольшую студию. Однако и стоимость за столь улучшенную комнату вырастет и почти сравняется с таковой для студии в новостройке на этапе котлована. Еще одна перспектива при приобретении некоторых комнат – возможность постепенно выкупить и смежные помещения, поэтапно став собственником всей квартиры.





Автор статьи: Александр Матвеев




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