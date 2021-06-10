Бонусы от букмекерских контор в 2021 году: разновидности и использование с пользой

О бонусах, получаемых пользователями от букмекеров, можно долго спорить. Одни считают, что такие подарки на самом деле настоящая обдираловка, другие приводят примеры, когда на эти средства срабатывали крупные ставки.

Вместо того, чтобы зря тратить время, отстаивая какое-нибудь конкретное мнение, лучше разобраться какие бывают бонусы и почему нужно искать актуальные.

Разновидности поощрений от БК

В условиях жесткой борьбы за пользователей конторы стараются изобрести что-то новое. Поэтому появились бонусы от букмекерских контор разных видов. Не все площадки используют стандартные наборы подарков. Одни действительно включают в ассортимент все варианты, другие ограничиваются небольшим количеством.

Самым распространенным считается фрибет. Он дает возможность сделать ставку без оплаты. Эти деньги нельзя использовать по-другому или выводить сразу после зачисления. Фрибет подлежит отыгрышу согласно условиям букмекера. Это влечет за собой ограничение на коэффициент или применяются на конкретный матч.

Охотнее операторы предоставляют бонус на депозит. Это надбавка в размере 100% от суммы пополнения баланса. Бывают более щедрые предложения, но максимальный размер вознаграждения ограничивается.

В определенных обстоятельствах оператор может повысить коэффициенты на матчи, страховать ставки. Смысл этой акции в том, что беттер в случае проигрыша получает деньги обратно, но по минимальному коэффициенту.

Как получить пользу

Подарки на самом деле могут быть полезными, если правильно с ними обращаться. Нужно понимать, что пользователь не обязан их принимать безропотно. Внимательно изучайте правила, по которым предоставляются фрибеты или что-то другое.

Операторы требуют отыгрывать их следующим способом. Подаренную сумму нужно прокрутить несколько десятков раз за определенное время. Недобросовестные букмекеры либо чрезмерно завышают коэффициент прокрутки, называемый вейджером, либо сроки на отыгрыш устанавливают настолько короткими, что омыть бонус не представляется возможным.

В случае удачного отыгрыша может случиться так, что беттеру отдадут только подарок, а выигранные на него деньги — нет. Чем больше препятствий на пути к надбавке ставит оператор, тем меньше он хочет его выплачивать. Вот почему стоит внимательно читать правила.

Варианты, приносящее реальную пользу, есть. Опытные ставочники играют там, где дают крупные — в разумных пределах — коэффициенты и не режут их по мере приближения события к концу. Надежные конторы поощряют не только новичков, но и регулярных игроков. Для этого существуют программы лояльности.

Эти два фактора при сопутствии удачи могут принести максимальный доход. А получить его получится с помощью приемлемых методов оплаты.

Это факторы, реально способные принести пользу клиенту БК.

Заключение

Бонусы можно отнести в разряд квестов от букмекеров. Их основное назначение — привлечь больше ставочников. Если клиент хочет использовать в игре серьезные инструменты, он должен обратить внимание на кэфы и условия приема ставок, скорость выплат. Именно это является лучшим средством, приносящим реальную пользу.

Замечено, что площадки, предлагающие высокие проценты в качестве подарков, не имеют высоких котировок и сами нарушают условия. Доверяя им деньги, пользователи теряют больше, чем получают в «подарок». В том числе и те, у кого получается такое поощрение отыграть.





Автор статьи: Александр Матвеев