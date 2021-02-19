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Шоу-бизнес


19 фев 03:20

Ставки на киберспорт в приложении GGbet



На территории России много букмекерских контор, которые принимают ставки на киберспорт. Некоторые из них работают нелегально, а другие имеют лицензию. Например, ggbet приложение действует всегда безотказно и радует беттером разнообразием киберспортивных дисциплин, постоянно пополняя их список. Выгодные бонусы привлекают ежедневно тысячи клиентов, которые получают прибыль и стремятся к новым достижениям, совершенствуют свои навыки, испытывают положительные эмоции.  


На какие компьютерные игры делают ставки беттеры чаще всего:



  • Smite;

  • Starcraft 2;

  • Word of Tanks;

  • Hearthstone;

  • Dota 2;

  • Counter Strike GO;

  • PUBS.


Зачастую матчи отсортированы в хронологическом порядке, но в любом случае пользователь всегда сможет воспользоваться удобным фильтром. Это позволит сортировать любимые турниры и матчи. Некоторые беттеры предпочитают делать ставки в LIVE-режиме в прямом эфире.  


Шире выбор ставок больше возможностей


Ставки на киберспорт в приложении GGbet

Для большинства матчей есть доступ к дополнительным линиям для ставок. Таким образом можно сделать ставки на такие маркеты, как тотал, гандикапы, матчи/карты. Кроме того, у каждой дисциплины есть несколько своих особенных линий, но это касается каждой игры по отдельности. Игроки сами для себя выбирают режимы и стратегии, что делает игру разнообразней, а процесс ярче и интереснее. 


Постоянно расширяющийся список дисциплин и турниров, проводимые акции, различные платежные системы, участвующие в пополнении депозита, круглосуточно работающая служба техподдержки делают игровой процесс захватывающим и увлекательным.


Что нужно знать о ставках на киберспорт


Разве что ленивый в последнее время не пробует свои силы в ставках на киберспортивные дисциплины. И это неудивительно данная сфера развивается очень стремительно. Ведь подобные ставки пользуются популярностью и каждая букмекерская контора стремится не отставать от жизни. 


При расчете линии нужно учитывать довольно большое количество показателей и критериев, но самое важное значение придают статистике команды и игроков. Необходимо учитывать, что очень мало команд способны сохранить полноценный состав хотя бы на протяжении года. Постоянно в профессиональные лиги пробиваются новые игроки. А квалифицированные киберспортсмены организовывают новые команды. Поэтому сбор статистики не имеет смысла. Именно поэтому зачастую можно ожидать неожиданные результаты, которые в некоторых случаях поражают даже опытных беттеров.





Автор статьи: Александр Матвеев




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