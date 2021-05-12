Все, что вы должны знать об исследованиях органов малого таза и мазках Папаниколау

Когда дело доходит до ежегодного профилактического осмотра https://mediscan.kz/mrt/mrt-malogo-taza, у большинства женщин есть некоторые опасения относительно тазовых осмотров и мазков Папаниколау, особенно в первый раз. Хотя исследование органов малого таза может вызвать у вас чувство уязвимости, это важный инструмент для оценки вашего гинекологического здоровья.

Обычно гинекологические осмотры и мазки Папаниколау начинаются в возрасте 21 года, за исключением случаев, когда вы запрашиваете определенные виды противозачаточных средств - например, ВМС - когда требуется обследование органов малого таза, или если у вас есть симптомы определенных репродуктивных заболеваний, требующих лечения, например эндометриоза.

Иногда просто знание того, что вас ожидает во время посещения врача https://mediscan.kz/mrt/mrt-shejnogo-otdela-pozvonochnika, может помочь уменьшить беспокойство. Здесь мы обсудим, чего ожидать во время гинекологического осмотра, в том числе как работает мазок Папаниколау.

Обсуждение с врачом и подготовка к осмотру

Во время вашего профилактического осмотра перед гинекологическим осмотром многое произойдет. Сначала вы поговорите с врачом или ассистентом об истории вашего здоровья, и они сделают замеры вашего здоровья, такие как ваш вес и артериальное давление. Затем ваш врач порекомендует вам опорожнить мочевой пузырь перед процедурой и вам останется переодеться в специальный халат. Помощник оставит вам салфетки для использования.

Когда ваш гинеколог или акушерка снова войдет в комнату для осмотра, она, вероятно, сначала проведет клинический осмотр груди и расскажет вам о проведении самообследования в течение года. Затем она попросит вас перейти к нижней части процедурного стола, где вы уперетесь ногами в стремена стола. Вас попросят лечь на стол и расслабить ноги в открытом положении. Ваш осмотр будет более комфортным, если вы сможете расслабить ноги и мышцы таза. В этом вам поможет глубокое и медленное дыхание.

Возможный мазок Папаниколау

Если вам требуется мазок Папаниколау, ваш врач выполнит его во время общего осмотра. Российская ассоциация акушеров и гинекологов рекомендует начинать взятие мазка Папаниколау в возрасте 21 года.

Как часто женщине следует сдавать мазок Папаниколау, зависит от нескольких факторов здоровья, но общее правило - каждые три года с 21 до 30 лет. Женщины в возрасте от 30 лет должны сдавать мазок Папаниколау и тест на ВПЧ каждые пять лет.

Мазок Папаниколау проверяет женщину на наличие изменений шейки матки, которые могут указывать на рак шейки матки, вызванный вирусом ВПЧ. Мазок Папаниколау заключается в том, что врач вводит длинный тампон в виде ватной палочки во влагалище, где собираются клетки шейки матки. Позже лаборатория проанализирует этот образец на предмет изменений клеток. По сравнению с остальным тазовым осмотром, мазок Папаниколау занимает всего минуту и, как правило, не о чем беспокоиться!

Визуальный и внутренний осмотр

Сначала врач проведет визуальный осмотр тканей вашей вульвы, чтобы убедиться, что все выглядит красиво и здорово. Затем он скажет вам, что вставляет зеркало. Зеркало - это пластиковый аппарат, похожий на утконос. Он вводится во влагалище, чтобы врач мог осмотреть стенки влагалища и шейку матки на предмет повреждений, воспалений и необычных выделений. Некоторым женщинам зеркало может быть неудобно. Вы можете почувствовать давление в мочевом пузыре или прямой кишке, но зеркало не должно вызывать болезненных ощущений. Если это так, сообщите своему врачу.

Бимануальный осмотр

Затем ваш врач удалит зеркало и вставить один или два пальца в перчатке вам во влагалище, при этом другой рукой надавливая на ваш живот. Это бимануальное исследование исследует форму, размер и расположение вашей матки, а также где находятся ваши яичники. Ваш врач также будет прощупывать болезненные участки и новообразования, которые могут указывать на наличие такого состояния, как эндометриоз.

Хотя ваш врач только что собрал много информации о вашем здоровье, осмотр органов малого таза обычно длится пять минут или меньше.

Обследование органов малого таза и мазок Папаниколау намного удобнее при работе с поставщиком медицинских услуг, которого вы знаете и которому доверяете.





Автор статьи: Александр Матвеев