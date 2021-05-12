    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


12 май 16:05

Все, что вы должны знать об исследованиях органов малого таза и мазках Папаниколау



Когда дело доходит до ежегодного профилактического осмотра https://mediscan.kz/mrt/mrt-malogo-taza, у большинства женщин есть некоторые опасения относительно тазовых осмотров и мазков Папаниколау, особенно в первый раз. Хотя исследование органов малого таза может вызвать у вас чувство уязвимости, это важный инструмент для оценки вашего гинекологического здоровья.


 


Обычно гинекологические осмотры и мазки Папаниколау начинаются в возрасте 21 года, за исключением случаев, когда вы запрашиваете определенные виды противозачаточных средств - например, ВМС - когда требуется обследование органов малого таза, или если у вас есть симптомы определенных репродуктивных заболеваний, требующих лечения, например эндометриоза.


 


Иногда просто знание того, что вас ожидает во время посещения врача https://mediscan.kz/mrt/mrt-shejnogo-otdela-pozvonochnika, может помочь уменьшить беспокойство. Здесь мы обсудим, чего ожидать во время гинекологического осмотра, в том числе как работает мазок Папаниколау.


Обсуждение с врачом и подготовка к осмотру


Все, что вы должны знать об исследованиях органов малого таза и мазках Папаниколау

Во время вашего профилактического осмотра перед гинекологическим осмотром многое произойдет. Сначала вы поговорите с врачом или ассистентом об истории вашего здоровья, и они сделают замеры вашего здоровья, такие как ваш вес и артериальное давление. Затем ваш врач порекомендует вам опорожнить мочевой пузырь перед процедурой и вам останется переодеться в специальный халат. Помощник оставит вам салфетки для использования.


 


Когда ваш гинеколог или акушерка снова войдет в комнату для осмотра, она, вероятно, сначала проведет клинический осмотр груди и расскажет вам о проведении самообследования в течение года. Затем она попросит вас перейти к нижней части процедурного стола, где вы уперетесь ногами в стремена стола. Вас попросят лечь на стол и расслабить ноги в открытом положении. Ваш осмотр будет более комфортным, если вы сможете расслабить ноги и мышцы таза. В этом вам поможет глубокое и медленное дыхание.


Возможный мазок Папаниколау


Если вам требуется мазок Папаниколау, ваш врач выполнит его во время общего осмотра. Российская ассоциация акушеров и гинекологов рекомендует начинать взятие мазка Папаниколау в возрасте 21 года.


Как часто женщине следует сдавать мазок Папаниколау, зависит от нескольких факторов здоровья, но общее правило - каждые три года с 21 до 30 лет. Женщины в возрасте от 30 лет должны сдавать мазок Папаниколау и тест на ВПЧ каждые пять лет.


Мазок Папаниколау проверяет женщину на наличие изменений шейки матки, которые могут указывать на рак шейки матки, вызванный вирусом ВПЧ. Мазок Папаниколау заключается в том, что врач вводит длинный тампон в виде ватной палочки во влагалище, где собираются клетки шейки матки. Позже лаборатория проанализирует этот образец на предмет изменений клеток. По сравнению с остальным тазовым осмотром, мазок Папаниколау занимает всего минуту и, как правило, не о чем беспокоиться!


Визуальный и внутренний осмотр


Сначала врач проведет визуальный осмотр тканей вашей вульвы, чтобы убедиться, что все выглядит красиво и здорово. Затем он скажет вам, что вставляет зеркало. Зеркало - это пластиковый аппарат, похожий на утконос. Он вводится во влагалище, чтобы врач мог осмотреть стенки влагалища и шейку матки на предмет повреждений, воспалений и необычных выделений. Некоторым женщинам зеркало может быть неудобно. Вы можете почувствовать давление в мочевом пузыре или прямой кишке, но зеркало не должно вызывать болезненных ощущений. Если это так, сообщите своему врачу.


Бимануальный осмотр


Затем ваш врач удалит зеркало и вставить один или два пальца в перчатке вам во влагалище, при этом другой рукой надавливая на ваш живот. Это бимануальное исследование исследует форму, размер и расположение вашей матки, а также где находятся ваши яичники. Ваш врач также будет прощупывать болезненные участки и новообразования, которые могут указывать на наличие такого состояния, как эндометриоз.


 


Хотя ваш врач только что собрал много информации о вашем здоровье, осмотр органов малого таза обычно длится пять минут или меньше.


 


Обследование органов малого таза и мазок Папаниколау намного удобнее при работе с поставщиком медицинских услуг, которого вы знаете и которому доверяете.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Поиск SMM-специалиста: как найти лучшего кандидата Поиск SMM-специалиста: как найти лучшего кандидата Шоу-бизнес 9 больница Запорожье 9 больница Запорожье Наука Грипп в Москве 2016: первые симптомы и признаки болезни Грипп в Москве 2016: первые симптомы и признаки болезни События Трех американских студенток вынудили носить датчики во влагалище Трех американских студенток вынудили носить датчики во влагалище Происшествия
Не проходите мимо


Лента новостей
Как заработать в интернете? 14:48Шкивы:виды, процесс изготовления и его преимущества 15:44Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета 16:22Как ускорить ноутбук MSI с помощью SSD 20:22Пилинг тела – разновидности и особенности 16:41Как правильно и подороже продать биткоины 23:40Смартфоны Apple iPhone: дизайн и особенности 16:05Руководство по покупке ноутбуков 10:52О чем молятся перед иконами святых 17:59Программное обеспечение, которое необходимо для майнинга криптовалют 17:56Самая дорогая картина Марка Шагала 23:23Эффективные способы набора мышечной массы для людей с астеническим телосложением 18:27


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru