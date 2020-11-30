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Разное


30 ноя 15:27

Форматы фотоснимко



Все современные цифровые аппараты, снимая изображения, сохраняют их в карте памяти. Каждый фотоаппарат оснащен ею. Правда, существует множество форматов для сохранения современного фотоискусства. Самый стандартный - JPEG. Но, есть и другие форматы - это TIFF и RAW. У каждого человека невольно возникнет вопрос: "А какой формат лучше всего использовать? ".

Форматы фотоснимко


Сейчас мы подробнее остановимся на каждом, а после вы сможете самостоятельно решить, какой формат использовать вам для современного фотоискусства!

iPhone 6   ZC553KL   Canon EOS 1000D   Canon EOS 1100D   Canon EOS 5D Mark II   Canon EOS 600D   Canon EOS 700D   

JPEG - признанный стандарт для сохранения фотографии. Формат самый распространенный и присутствует даже не в дорогих марках фотоаппаратов. Интересный факт, вы можете самостоятельно выбрать степень сжатие фотографии для большей экономии карты памяти. Очень удобно пользоваться этим форматом в старых моделях фотоаппаратов. Например, OLYMPUS C-4040 ZOOM. Максимальный объем памяти данного устройства составляет 128 мегабайт, а это немного! Поэтому, для старых камер разумнее всего пользоваться форматом JPEG для экономии места на флешке.

Вы сможете сделать множество снимков, даже с таким небольшим запасом места на карте. JPEG используется и в дорогостоящих цифровых аналогах. Почему? Формат позволяет сразу напечатать фотографию без лишних процедур.

Следующий формат записи - TIFF. Его называют полиграфическим форматом. Почему? Изначально он использовался исключительно в полиграфии, теперь же он более распространен. Формат обеспечивает великолепную переносимость изображений, не ухудшая при этом ее качества. TIFF работает с альфа-каналами, с разными цветовыми схемами.

Представленный формат позволяет вам сохранить информацию, сокращая потери информации до минимума. Правда, объем информации, которую записывают на фотоаппарат у данного формата самый большой. Следовательно, вы сможете сделать намного меньше фотографий, нежели в формате JPEG. Сейчас, TIFF не слишком распространен и почти не используется. Почему же его не используют? Качество фотографий сделанных в формате TIFF ничем не уступает JPEG, однако последний намного выгодней использовать.

И последний формат записи - RAW. Данный формат позволяет вам сохранять фотографии в первоначальном виде, в том, что отразилось на матрице аппарата. Все современные фотоаппараты оснащены данным форматом, однако в некоторых моделях RAW нужно подключать самостоятельно, через меню. Данный формат различные компании по производству технику обозначают по-разному: CR2, NEF, ORF, ARW, CRW и так далее. Стоит сказать, что RAW - это негатив вашей фотографии, который следует еще и проявлять. Для этого создано множество бесплатных программ, которые позволят вам это сделать. Однако при проявлении, вы сможете корректировать ошибки, которые были допущены во время фотографии.

Теперь, вы сможете сделать вывод и продумать дальнейшие съемки. В чем же сохранять фотографии? Все зависит от вашего профессионализма! Вы любитель, тогда лучше формат JPEG. Профессионалам лучше работать с RAW. Создавайте шедевры фотоискусства!




Автор статьи: Александр Матвеев




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