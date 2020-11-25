Строительство домов из бруса сегодня приобретает все большую популярность в загородном и дачном строительстве, благодаря полезным свойствам природных материалов и быстроте возведения конструкций.

Для возведения строений различной этажности компании заготавливают и тщательно сортируют бревна, а затем обрабатывают их на специальном оборудовании для придания необходимого профиля и размеров. Благодаря применению высокотехнологичного контроля обработки древесины, можно быть абсолютно уверенным в высоком качестве и соответствии международным стандартам производимого таким образом профилированного бруса.

Преимуществ дома из профилированного бруса достаточно много

Благодаря гладкости поверхности, чистоты и точности профиля, профилированный брус не нужно строгать и подгонять по размерам – это значительно упрощает сборку конструкции как по типовому, так и по индивидуальному проекту, а также сокращает общие сроки строительства. Ну и, конечно же, главным преимуществом таких домов, важным для любого заказчика, является отсутствие необходимости в финишной отделке как наружных стен, так и внутри помещений: уже после сборки ваше жилье будет выглядеть опрятно и привлекательно.

Дом из этого материала выгоден по множеству параметров

Такое строение будет сохранять тепло продолжительный срок. Профилированный брус позволяет не переживать о низкой температуре в доме зимой и не тратиться на дополнительные способы отопления.

Примечательно, что дом из профилированного бруса имеет отличную звукоизоляцию. Лишние шумы не будут тревожить хозяев.

Дом из профилированного бруса долговечен. Правильно выстроенный дом из этого материала простоит не один десяток лет.

Благодаря особой структуре, дом из бруса насыщает воздух внутри себя полезными свойствами.

За счет обработки специальными огнезащитными средствами, дома из бруса не боятся пожара.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости внутренней отделки. Строительные расходы, таким образом, значительно сокращаются в сравнении с другими вариантами домов.

Все элементы дома выполняются мастерами тщательно и точно, благодаря чему профилированный брус будет легко монтироваться.

После монтажа нет смысла бояться погодных катаклизмов. Профилированный брус достаточно стоек.

Как видите, использование в строительстве такого бруса позволяет создать великолепное жильё, в котором будете жить вы, ваши дети и ещё несколько поколений.

Что можно построить из бруса, помимо частного дома? Конечно же беседку и баню, тем самым сделав частный двор более полезным.

Перед тем, как приступить к выполнению заказа на возведение одного из вышеперечисленных строений, специалисты составят подробный проект. Для этого будет совершен выезд на участок, где планируется строительство дома из профилированного бруса. После изучения земли, куда входят геодезические работы, замеры и уточнение геологических особенностей, можно будет переходить к точным подсчетам средств, необходимых для постройки. В любой, даже ранее выполненный макет, вносятся изменения по желанию заказчика, а также исходя из уникальности выбранного участка.





Автор статьи: Александр Матвеев