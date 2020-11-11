Официальный сайт онлайн-казино Joycasino: слоты, программа лояльности

Официальный сайт онлайн-казино Joycasino предлагает качественные игровые автоматы, несколько режимов игры, продуманную программу лояльности для зарегистрированных игроков.

Виртуальное казино Джойказино https://joycasino-sloty.org/joy/ — территория азартного досуга для совершеннолетних гэмблеров. На портале предложены качественные онлайн-автоматы, созданные ведущими провайдерами. Администрацией игорной площадки продумана программа лояльности, направленная на поощрение активных пользователей. Посетителям официального сайта предложено играть бесплатно, делать ставки на реальные деньги. Выбор зависит от личных предпочтений. При возникновении вопросов поможет служба поддержки, работающая в режиме 24/7.

Режимы игры в казино Joycasino

В онлайн-клубе Joycasino предложено несколько режимов игры. Гэмблеры могут вращать барабаны бесплатно, изучая особенности слотов. Плюс тестовой версии — отсутствие риска. Игроки не вкладывают деньги, для ставок используются виртуальные кредиты. Демо-версия идеальна при отсутствии опыта. С ее помощью пользователи:



ознакомятся с правилами игры, параметрами аппарата;



сформируют индивидуальную стратегию, протестируют имеющиеся методики;



оценят вероятность успеха, полностью сосредоточатся на игровом процессе.



Реальные ставки доступны зарегистрированным игрокам. Предварительно нужно внести депозит, используя карты банков, электронные кошельки, смс-переводы. После поступления денег на счет можно переходить к азартному развлечению. Выигрыш, полученный в ходе вращения барабанов, доступен для вывода.

Ассортимент игр

Коллекция развлечений официального сайта Джойказино огромна. Игрокам предложены классические трехбарабанные слоты, онлайн-автоматы с тематическим оформлением. Привлекают внимание карточные игры, рулетка.

Посетителям виртуального клуба доступны аппараты с фиксированным и прогрессивным джекпотом. В первом случае размер вознаграждения известен заранее, указан в таблице выплат. Во втором используется накопительная система. Размер джекпота увеличивается с каждой ставкой. Чем дольше гэмблер играет, тем выше окажется призовая сумма.

Особенности программы лояльности

Программа лояльности — система привилегий с щедрыми подарками. Суть заключена в накоплении бонусных баллов, достижении определенного статуса. За 200 рублей ставок начисляется 1 очко. Предусмотрено шесть рангов, присуждаемых зарегистрированным игрокам. По мере увеличения рейтинга предоставляются следующие привилегии:



«Novice». Предоставляется круглосуточная поддержка, бонус 10% на депозиты;



«Regular». Начисляется дополнительная сумма в размере 15% от взносов, действует удвоение баллов на 30 минут;



«VIP Silver». При пополнении счета начисляется 15% сверху. Множитель очков (х2) активируется на 1 час. В течение суток предоставляется кэшбек 5%. Выдаются 10 фриспинов в Crazy Monkey;



«VIP Gold». В качестве подарка выдается бонус 15% за перевод денег на игровой баланс, коэффициент х2 при накоплении баллов в течение 2 часов, 15 бесплатных вращений в Fruit Cocktail, возврат проигранных средств 5% на 24 часа;



«VIP Platinum». Подарок — деньги на реальный баланс, удвоение очков на 3 часа, кэшбек 10% на сутки, 20 спинов в Lucky Lady's Charm, 20% за пополнение счета;



«Tycoon». Гэмблеры получат деньги на реальный счет, утроение баллов, 25% за депозит, еженедельный возврат 10%, 25 фриспинов в Book of Ra.



Набранные очки можно менять на реальные деньги. Конвертация осуществляется по курсу, установленному администрацией онлайн-клуба. Услуга доступна после подтверждения адреса электронной почты.





Автор статьи: Александр Матвеев