Официальный сайт популярного онлайн казино Вулкан Россия

Обзор онлайн казино Вулкан Россия. Как быстро зарегистрироваться и начать использовать бонусы и участвовать в турнирах Vulkan Russia casino.

Вулкан Россия – топовое онлайн казино, которое принадлежит одноименной игорной сети. На официальном сайте https://vulcan-russia-casino.com/ru/представлено более 300 автоматов от ведущих компаний-производителей игр. В списке поставщиков игрового софта оказались как отечественные компании, так и европейские студии. Все слоты, представленные в каталоге, запускаются в режиме демо, на деньги игроков или бонусы программы лояльности. Администрация Вулкан Россия казино регулярно проводит промо-акции, турниры и лотереи. Большинство таких мероприятий приурочено к праздникам и знаменательным датам.

Игры Vulkan Russia казино

Посетителям сайта Vulkan Russia предлагаются для ставок автоматы с разным набором характеристик. В каталоге представлены слоты с 3 и 5 барабанами, 1 и 100 игровыми линиями, бонусными раундами и фриспинами. Игровые аппараты разрешается выбирать по нескольким критериям – популярности, новизне, компании-производителю, названию и показателю отдачи. Это могут быть:



классические слоты с хорошо знакомым набором знаков;



тематические автоматы с актуальным сюжетом и дополнительными раундами;



карточные игры – видеопокер, блэкджек, баккара;



популярные вариации виртуальной рулетки;



моментальные лотереи.



В казино Вулкан Россия проходит розыгрыш единого джекпота. Его сумма указана в правой части экрана на главной странице. В розыгрыше прогрессивного джекпота участвуют все ставки, вне зависимости от их суммы и выбранного автомата. Выигрыш выдается случайным образом после составления на поле самой ценной символьной комбинации. Вся сумма единого джекпота зачисляется на основной счет игрока. А на его электронную почту отправляется уведомление о выигрыше.

Доступные в казино режимы игры

Ставки принимаются на виртуальные кредиты и реальные деньги. Первый вариант позволяет играть без регистрации счета на официальном сайте. В режиме демо аппарат полностью сохраняет свои характеристики, что позволяет игрокам проверять эффективность гэмблинг-стратегий и реальный показатель отдачи. Отлично подойдут неоплачиваемые спины для знакомства со всеми возможностями онлайн казино и проверки качества предложенного софта.

Чтобы получать реальные деньги, необходим зарегистрированный профиль. Процедура создания счета занимает на сайте несколько секунд, которые необходимы для заполнения стандартной анкеты. Предусмотрен в интернет-заведении вход в кабинет и через профиль в социальных сетях либо почтовых сервисах. Еще одно обязательное условие для доступа к платным спинам – наличие минимального депозита. Деньги принимаются без комиссии с электронных кошельков, мобильного счета, банковской карты или стационарного терминала.

Турниры, акции и бонусы Vulkan Russia клуба

В виртуальном клубе регулярно проходят промо-акции. Их участниками становятся новички и постоянные клиенты. Среди актуальных предложений:



+75% к сумме пополнения и 50 фриспинов за первый депозит;



эксклюзивный бонус в размере 110% + 30 неоплачиваемых вращений за пополнение счета на 300 р.;



+80% к счету либо 60/80 призовых спинов за второй депозит;



+60% к сумме пополнения или 60 фриспинов за третий вклад;



+80% к четвертой сумме пополнения либо 80 бонусных спинов.



Между клиентами онлайн казино дополнительно устраиваются турниры на автоматах, которые объединены одной темой. Проводятся администрацией и разовые акции, посвященные торжественным датам. Также игроки могут участвовать в лотерейных розыгрышах и получать билеты за депозиты. В качестве призового фонда выступают реальные деньги (100 000 р. и более).

Преимущества Вулкан Россия казино

Официальный сайт казино имеет немало достоинств. В их списке – отзывчивый саппорт, удобный пользовательский интерфейс и высокий показатель отдачи. Еще один плюс казино Вулкан Россия – удобная mobile версия сайта. Она полностью адаптирована для сенсорных экранов. В мобайл казино доступны все турниры, акции и лотереи. Повторная регистрация для использования данного варианта не требуется.





Автор статьи: Александр Матвеев