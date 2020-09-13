Продажа и аренда недвижимости в Турции

В последнее время Турция привлекает не только туристов, но и потенциальных инвесторов. А все из-за очень развитого рынка недвижимости, который занимает 15 процентов валового внутреннего продукты страны. Только за прошлый год было продано около 400 000 тысяч квартир, домов и вилл. Особенно привлекательна в этом плане недвижимость в Белеке — городе-курорте, расположенном в провинции Анталья на берегу Средиземного моря. Это довольно молодой курорт в Турции, который развивается с 1984 года, но уже достигший популярности из-за своего месторасположения в близости ко всем достопримечательностям. А для любителей гольфа это идеальное место, так как в этом городе есть множество гольф-полей.

Особенности недвижимости в Турции

Современная недвижимость Турции это произведение искусства. Каждый проект уникален, оснащен инновационными экологичными материалами для удобства владельцев. Каждый проект детально спланирован, поэтому месторасположение всегда комфортно, транспортная развязка рядом, а значит и сообщения с другими частями города. Также не забываем про прекрасную природу и великолепные виды из окна.

С самой актуальной и полной информацией о недвижимости в Турции можно ознакомиться на портале https://turk.estate/, где представлены перспективные предложения об аренде, продаже, инвестировании от проверенных и надежных застройщиков. Доверие к партнерам подтверждено многолетним сотрудничеством, а цены на портале такие же, как и у девелоперов в Турции. Многие строительные компании не хотят работать напрямую с покупателями из-за затратности по времени и большой бюрократии. Поэтому компания Turk.Estate берет все обязательства на себя, тем самым упрощая жизнь будущим покупателям. Из-за многообразия выбора предоставляется помощь в подборе застройщика, района исходя из предпочтений и бюджета. Больше всего строительств происходит в таких районах:



Анталия;





Стамбул;





Оба;





Махмутлар;





Мерсин;





Аланья;





Кемер;





Мармарис;





Измир;





Бодрум.





На портале Turk.Estate также представлены только надежные и лицензированные риэлторские агентства с проверенными предложениями и актуальными ценами.

Покупка и аренда возможны как на вторичном так и на первичном рынке. А цены на новостройки на берегу моря доступны. Так как недвижимость на стадии строительства — самая выгодная категория для приобретения и грамотное вложение средств. Покупая квартиру в новострое помимо минимальной цены можно убедиться в высоком качестве современного строительства, современной отделке и отсутствии износа.

Жилые комплексы в Турции находятся в развитых районах и обладают всей необходимой инфраструктурой с высоким уровнем комфорта. Если нет желания ждать строительства, то вторичный рынок может предложить подходящие варианты по конкретным критериям – площади, ценовому диапазону, расположению и пр.

Дополнительный бонус от правительства

Турция упростила процесс получения гражданства и снизила порог инвестиции с 1 миллиона долларов до 250000$. Теперь реально получить турецкий паспорт без пятилетнего ожидания, достаточно лишь приобрести квартиру на сумму от 250 000 тысяч долларов и в течении двух месяцев стать обладателем турецкого гражданства. Турция довольно влиятельная страна, принимает участие в разных международных организациях и заключила еще больше международных соглашений. Гражданин Турции может в очень короткие сроки переехать жить в Великобританию или США.





Автор статьи: Александр Матвеев