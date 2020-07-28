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28 июл 18:48

О пользе ароматизаторов



Пищевые ароматизаторы активно используются не только на производстве, но и в быту. Это кондитерские изделия, закуски, полуфабрикаты и многие другие категории. Ароматизаторы в буквальном смысле способны творить чудеса! Они повышают полезность блюд, а также их пищевую привлекательность.



Пищевые ароматизаторы: что это?


Это добавки, которые придают продукту определённый аромат. Также они могут усилить уже имеющиеся характеристики блюда. Эти повышает не только обонятельную привлекательность пищи, но и экономичность её изготовления. Хозяйки давно оценили данный фактор, приобретая пищевые ароматизаторы Штокмайер Фуд https://stockmeier-food.ru



Человеческий организм устроен так, что не избирателен к пище только в условиях сильного голода. В остальных же ситуациях пищевая ценность определяется визуально и по запаху. Именно поэтому ароматизаторы применялись человечеством с древних времён.



Сегодня многие из них — это специальные составы, в которых выделены и сконцентрированы различные пищевые ароматы. К примеру, привычный ванилин. Все аромадобавки изготавливаются по ГОСТу. Для различных подвидов этих веществ разработаны свои стандарты качества. Такие добавки проходят многочисленные испытания и снабжены сертификатами безопасности.


О пользе ароматизаторов

Польза ароматизаторов


Для людей с недостаточной массой тела порой это единственный способ повысить аппетит. К тому же, привлекательный вид и запах пищи вызывают выработку желудочных ферментов. Они способствуют оптимальному процессу переваривания. Необходимые организму полезные вещества усваиваются по максимуму. Есть и другие плюсы аромадобавок:




  • Некоторые продукты сами по себе очень полезны, но обладают непривлекательным запахом. Если задействовать ароматизаторы, употреблять такие продукты, не перебарывая себя.

  • Среди ароматизаторов можно подыскать альтернативу более калорийным компонентам блюда.

  • Ароматизаторы способны вернуть запах продукту, который подвергся термической обработке: замораживание, варка и т. д.


Практическая польза ароматизаторов


В быту эти вещества ценятся за многочисленные плюсы, которые облегчают жизнь хозяйкам:



  • широкий ассортимент запахов;

  • разумная стоимость;

  • экономичность;

  • удобство применения;

  • многофункциональность;

  • отсутствие примесей.



Пищевые ароматизаторы — это востребованная категория современных продуктов. Их популярность с каждым годом стремительно возрастает.





Автор статьи: Александр Матвеев




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