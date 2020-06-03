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03 июн 19:07

Реабилитационный центр для несовершеннолетних благодарен за оказание помощи детям



Профсоюз Свободных Предпринимателей, Фрилансеров и Надомных Работников, который находится в Ростове-на-Дону, уже не один год поддерживает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей. После проведения очередной благотворительной акции для воспитанников, ПСПФНР получила благодарность, в виде официального благодарственного письма от госучреждения.


В чем заключалась помощь


ПСПФНР были закуплены канцтовары и развивающие настольные игры для детей реабилитационного центра. После того, как подарки были доставлены, восторгу детей не было предела. Директриса реабилитационного центра была очень признательна Профсоюзу, за оказание помощи , которая поступает для их детей уже не в первый раз. 


Руководством центра, было решено  провести среди детей викторины и конкурсы для распределения полученных подарков, тем самым стимулируя детей на достижение маленькой, но все таки цели. Так, благодаря совместным усилиям сотрудников реабилитационного центра и ПСПФНР, есть возможность помочь воспитанникам обрести уверенность в себе и поверить, что справедливость существует, несмотря на жестокие реалии жизни.


Любая помощь для таких детей очень нужна и важна. Как будущим гражданам России, им важно понимать разницу между добром и злом, чтобы вырасти достойными членами общества.


Важны добрые дела


Профсоюз Свободных Предпринимателей, Фрилансеров и Надомных Работников, или сокращенно ПСПФНР, оказывают адресную помощь всем, кто по-настоящему в этом нуждается. Поскольку очень сложно бороться с несправедливостью, особенно в настоящее время. Объединив не один десяток участников, профсоюз растет с каждым днем, и помогает не только материально, но и в определенных случаях — юридически.


Реабилитационный центр для несовершеннолетних благодарен за оказание помощи детям

Члены ПСПФНР — люди разных профессий и взглядов, но приходят сюда за одним и тем же — оказать помощь нуждающимся и беззащитным. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей в Ростове-на-Дону не стал исключением. Ведь дети, это первые кому нужна опора и защита, и очень важно вовремя вложить в них правильное понимание мира, разницы между добром и злом.


Помогая нуждающимся, особенно детям, важно привить понимание того, что главным в жизни являются качества:



  • доброта;

  • честность;

  • справедливость;

  • помощь;

  • уважение;

  • мужество;

  • доверие.


Без этих составляющих, каждому человеку тяжело будет находиться в социуме подавая пример другим.





Автор статьи: Александр Матвеев




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