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Разное


30 май 13:11

Дистанционное образование: характерные особенности и преимущества



Несмотря на то, что огромное количество людей все еще очень скептически относится к дистанционному образованию, в нынешних условиях оно уже успело зарекомендовать себя в качестве эффективной методики получения знаний, навыков и умений. Сейчас уже никто не сомневается в результативности дистанционного образования. С каждым годом онлайн-обучение становится все более популярным и востребованным. Однако прежде чем стать частью данной методики, важно изучить все ее плюсы и минусы. Таким образом, онлайн журнал про дистанционное образование в России предоставит полную картину о характерных особенностях онлайн-обучения, его специфике и преимуществах.


Преимущества дистанционного обучения


Еще несколько десятилетий назад для того, чтобы получить образование людям необходимо было регулярно посещать учебные заведения, засиживаться допоздна в библиотеках и под диктовку записывать лекции. Сегодня все, что нужно для полноценной организации учебного процесса – это компьютер с доступом к интернету. Онлайн-обучение имеет массу преимуществ, в частности:



  • Доступ для всех. Благодаря дистанционному обучению можно осваивать различные дисциплины, находясь в разных уголках земного шара. Учиться можно во время путешествий, поездок за город, в кафе, в парке и в любых других удобных местах. При этом отсутствуют всяческие привязки к странам и континентам. Как правило, онлайн-уроки проводятся в двух форматах: записанный ранее видеоурок или онлайн-конференция в прямом эфире. В процессе дистанционного обучения можно задавать вопросы и общаться с одногруппниками.

  • Гибкость. Онлайн-обучение предусматривает, что большую часть материала учащийся осваивает самостоятельно. Он вправе сам выбирать время и продолжительность занятий, что очень удобно для людей, живущих в условиях загруженного графика. Такой формат занятий позволяет совмещать учебу и работу. 

  • Экономия денег и времени. дистанционное образование гораздо дешевле дневного. Это объясняется тем, что педагогам не нужно арендовать и содержать помещение, покупать оборудование и мебель, содержать большой штат сотрудников.


Дистанционное образование: характерные особенности и преимущества

Особенности дистанционного обучения


Онлайн-обучение позволяет быстро овладеть необходимым набором знаний и навыков. По сути, учащийся получает ровно ту информацию, за которой он пришел. Каждый, обучаясь в университете, сталкивался с тем, что ему приходилось зубрить абсолютно ненужные и бесполезные предметы. В данном случае этого можно избежать. Дистанционное образование лишено многих пережитков прошлого. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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