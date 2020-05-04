В чем особенность рок-музыки

Всякий раз, прослушивая любимую песню в плеере или радио, многие не задумываются о том, как сильно влияют музыкальные произведения на человеческую жизнь. А, между прочим, это представляет собой не только развлечение, но и инструмент воздействия на психику человека. Например, такой стиль, как рок, отличается определенными особенностями. Сегодня существует большое количество направлений такого стиля музыки: от более «мягкого» брит-попа до брутального хард-рока или гранд-рока, ознакомиться с которыми можно, например, на сайте https://dankesound.ru/rok/. Здесь ярко выражены специфические и ритмические колебания, возникающие у слушателей, а также исполнителей подобных песен.

Немного истории

Такое музыкальное направление, как рок, берет свои корни с жанра рок-н-ролла, и совмещает в себе элементы блюза, джаза, кантри и буги-вуги. Он начался формироваться где-то в 60-х годах в Америке, а вот после 70-х годов уже начали массово появляться различные жанровые направления рок-музыки. А некоторые специалисты по изучению истории музыки придерживаются мнения, что рок появился вследствие проявления молодым поколением протеста и отрицания устоявшихся семейных традиций и правил более старшего поколения.

Основной характеристикой данного стиля есть сопротивление недостаткам общественного устоя. И именно поэтому люди старшего возраста, почему-то считают, что рок-музыканты и слушатели — это одни алкоголики и наркоманы. Конечно же, среди поклонников данного направления музыки часто встречаются люди с зависимостью от психотропных средств, спиртных напитков или наркотиков, но такие встречается и среди фанатов других жанров.

Основные черты

Уникальное звучание рок-музыки достигается благодаря использованию целой системы разных ударных инструментов, и в особенности электро- и бас-гитар, которые значительно усиливают такое звучание. К основным качествам такого жанра относят:



точные ритмичные колебания и темп;



раскованная манера и характер исполнения;



монотонность и повторение звуков;



преобладание низких частот.



Но, все же невозможно выделить абсолютно для всей рок-музыки какой-то один определенный характерный стиль. Поскольку такой жанр имеет разнообразные направления, каждый из которых обладает своей характерной изюминкой. В таких композициях все рок-группы широко используют самые разнообразные элементы, такие как симфония, мотивы классической музыки, многоголосое звучание, ритмы фолка и многие другие.





Автор статьи: Александр Матвеев