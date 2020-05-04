    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


04 май 17:51

В чем особенность рок-музыки



В чем особенность рок-музыки

Всякий раз, прослушивая любимую песню в плеере или радио, многие не задумываются о том, как сильно влияют музыкальные произведения на человеческую жизнь. А, между прочим, это представляет собой не только развлечение, но и инструмент воздействия на психику человека. Например, такой стиль, как рок, отличается определенными особенностями. Сегодня существует большое количество направлений такого стиля музыки: от более «мягкого» брит-попа до брутального хард-рока или гранд-рока, ознакомиться с которыми можно, например, на сайте https://dankesound.ru/rok/. Здесь ярко выражены специфические и ритмические колебания, возникающие у слушателей, а также исполнителей подобных песен.


Немного истории


Такое музыкальное направление, как рок, берет свои корни с жанра рок-н-ролла, и совмещает в себе элементы блюза, джаза, кантри и буги-вуги. Он начался формироваться где-то в 60-х годах в Америке, а вот после 70-х годов уже начали массово появляться различные жанровые направления рок-музыки. А некоторые специалисты по изучению истории музыки придерживаются мнения, что рок появился вследствие проявления молодым поколением протеста и отрицания устоявшихся семейных традиций и правил более старшего поколения.


Основной характеристикой данного стиля есть сопротивление недостаткам общественного устоя. И именно поэтому люди старшего возраста, почему-то считают, что рок-музыканты и слушатели — это одни алкоголики и наркоманы. Конечно же, среди поклонников данного направления музыки часто встречаются люди с зависимостью от психотропных средств, спиртных напитков или наркотиков, но такие встречается и среди фанатов других жанров.


Основные черты


Уникальное звучание рок-музыки достигается благодаря использованию целой системы разных ударных инструментов, и в особенности электро- и бас-гитар, которые значительно усиливают такое звучание. К основным качествам такого жанра относят:



  • точные ритмичные колебания и темп;

  • раскованная манера и характер исполнения;

  • монотонность и повторение звуков;

  • преобладание низких частот.


Но, все же невозможно выделить абсолютно для всей рок-музыки какой-то один определенный характерный стиль. Поскольку такой жанр имеет разнообразные направления, каждый из которых обладает своей характерной изюминкой. В таких композициях все рок-группы широко используют самые разнообразные элементы, такие как симфония, мотивы классической музыки, многоголосое звучание, ритмы фолка и многие другие.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Продвижение товаров и услуг при помощи колл центров Продвижение товаров и услуг при помощи колл центров Разное Современная музыка Современная музыка Разное «Наши в городе» 11.07.2016 — концерт 35 лет Ленинградскому рок‑клубу на Первом канале, смотреть онлайн «Наши в городе» 11.07.2016 — концерт 35 лет Ленинградскому рок‑клубу на Первом канале, смотреть онлайн Шоу-бизнес Потап и Настя презентовали новый клип Потап и Настя презентовали новый клип "Умамы" Шоу-бизнес
Не проходите мимо


Лента новостей
Обручальное кольцо на пальце: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова вместе? 18:075 видов видео-продакшн для вашего бизнеса 02:00Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление 18:05Ану де Армас и Бен Аффлек попали в объектив фотографов во время прогулки по Лос-Анджелесу 18:03Принцип работы промышленных дозирующих устройств 01:31Создание комфортного интерьера офиса в бизнес-центре класса А 13:47Педикулез в современном обществе 11:10Как купить акции Tesla (TSLA) – график и динамика стоимости 01:43Почему не всегда надо брать на себя роль организатора 01:28Ставки на спортивные соревнования 23:51Для чего нужна email-рассылка малому бизнесу 20:29Новый трек Селены Гомес посвящен The Weeknd? 12:21


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru