Сарри придумал, как использовать Роналду и Дибалу вместе

Главный тренер итальянского футбольного клуба “Ювентус” все-таки нашел решение, как можно одновременно задействовать на поле Роналду и Дибалу. К слову, далеко не новая БК париматч, информацию о которой можно узнать на betru.ru/pari-match-bukmekerskaya-kontora-cupis/, открыла линию со ставками на матчи с участием туринского клуба. В этой же линии можно найти пари на индивидуальные показатели двух ранее упомянутых футболистов.

В чем заключалась проблема размещения двух разноплановых игроков?!

Первый сезон Маурицио Сарри в Туринском клубе оказался для него большим испытанием, ему долго не удавалось найти баланс в команде и совместить двух талантливых игроков в лице Пауло Дибалы и португальского нападающего Криштиану Роналду.

Наличие португальца в команде – это огромный преимущество для коллектива. Как правило, в клубах, где играет Криштиану всегда есть широко играющие и высоко поднимающиеся вингеры. Размашистые атаки и большое количество фланговых забеганий с дальнейшими навесами – это отличная возможность для снабжения нападающего большим количеством голевых моментов. Поначалу, пока Сарри только приспосабливался к игре в новом клубе, для одного голевого действия португальцу нужно было около 200 минут.

Если Аллегри мог совмещать все эти моменты, то футбол Сарри немного иной. Он не играет с высоким расположением фланговых защитников. Помимо этого, в команде есть еще и аргентинец Пауло Дибала, который в роли флангового бегунка не совсем эффективен.

В первых 10-15 матчах Сарри пришлось многое опробовать, и постоянные эксперименты приводили к тому, что убедительность выступлений Туринцев была под большим вопросом. Чуть ли не половина побед достигалась стандартами и победами с разницей в один мяч. Что касается качественно построенной игры, то даже этого не было видно.

Почему Роналду и Дибала несовместимы?!

Суть в том, что максимальная эффективность обеих игроков достигается их свободой действий на поле. То есть, когда они выступают в роли свободных художников, они могут делать результат. Но, в случае с “Ювентусом” выпускать двух креативщиков в атакующую зону, чтобы они мешались друг с другом не совсем корректно. В итоге все сводилось бы к тому, что игроки будут отбирать друг у друга мяч, полностью разрушая выстроенную структуру игры.

Теоретически, применение Бернардерски могло разгрузить ситуацию, но по факту он только усугубил положение. Проведя несколько встреч, он сделал лишь несколько касаний, и все они не увенчались опасными моментами. В итоге, итальянский наставник придумал несколько путей решения проблемы, которые действительно дают результат.

Варианты решения

Один из вариантов – это применение недавно пришедшего в клуб игрока Рэмзи, ранее выступающего за “Арсенал”. Его преимущество – это умение выискивать зоны и давать командам баланс. Он отлично себя демонстрирует в создании голевых моментов для партнеров по команде. Единственный его недостаток – это повышенная вероятность получения повреждений.

Второй вариант – это выпускать тройку атакующих исполнителей. Третьим звеном оказался Игуаин, который еще не так давно феерил в “Наполи” под руководством того же Маурицио Сарри. В данном случае актуальна расстановка 4-3-1-2. Дибала выступает в качестве десятки. В это же время двое нападающих выискивают моменты, реализуя их и превращая в голы.

Как показывает практика последних выступлений, оба варианта по-своему эффективны. Сарри все еще приживается в новом клубе и подыскивает другие варианты, которые будут давать результат. К слову, подобный подбор игроков, где на каждую позицию есть равносильная замена значительно усложняет выбор для тренера.

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Автор статьи: Александр Матвеев