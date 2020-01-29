    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Наука
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
29 янв 22:51

Сарри придумал, как использовать Роналду и Дибалу вместе



Главный тренер итальянского футбольного клуба “Ювентус” все-таки нашел решение, как можно одновременно задействовать на поле Роналду и Дибалу. К слову, далеко не новая БК париматч, информацию о которой можно узнать на betru.ru/pari-match-bukmekerskaya-kontora-cupis/, открыла линию со ставками на матчи с участием туринского клуба. В этой же линии можно найти пари на индивидуальные показатели двух ранее упомянутых футболистов.


В чем заключалась проблема размещения двух разноплановых игроков?!


Первый сезон Маурицио Сарри в Туринском клубе оказался для него большим испытанием, ему долго не удавалось найти баланс в команде и совместить двух талантливых игроков в лице Пауло Дибалы и португальского нападающего Криштиану Роналду.


Наличие португальца в команде – это огромный преимущество для коллектива. Как правило, в клубах, где играет Криштиану всегда есть широко играющие и высоко поднимающиеся вингеры. Размашистые атаки и большое количество фланговых забеганий с дальнейшими навесами – это отличная возможность для снабжения нападающего большим количеством голевых моментов. Поначалу, пока Сарри только приспосабливался к игре в новом клубе, для одного голевого действия португальцу нужно было около 200 минут.


Сарри придумал, как использовать Роналду и Дибалу вместе


Если Аллегри мог совмещать все эти моменты, то футбол Сарри немного иной. Он не играет с высоким расположением фланговых защитников. Помимо этого, в команде есть еще и аргентинец Пауло Дибала, который в роли флангового бегунка не совсем эффективен.


В первых 10-15 матчах Сарри пришлось многое опробовать, и постоянные эксперименты приводили к тому, что убедительность выступлений Туринцев была под большим вопросом. Чуть ли не половина побед достигалась стандартами и победами с разницей в один мяч. Что касается качественно построенной игры, то даже этого не было видно.


Почему Роналду и Дибала несовместимы?!


Суть в том, что максимальная эффективность обеих игроков достигается их свободой действий на поле. То есть, когда они выступают в роли свободных художников, они могут делать результат. Но, в случае с “Ювентусом” выпускать двух креативщиков в атакующую зону, чтобы они мешались друг с другом не совсем корректно. В итоге все сводилось бы к тому, что игроки будут отбирать друг у друга мяч, полностью разрушая выстроенную структуру игры.


Сарри придумал, как использовать Роналду и Дибалу вместе


Теоретически, применение Бернардерски могло разгрузить ситуацию, но по факту он только усугубил положение. Проведя несколько встреч, он сделал лишь несколько касаний, и все они не увенчались опасными моментами. В итоге, итальянский наставник придумал несколько путей решения проблемы, которые действительно дают результат.


Варианты решения


Один из вариантов – это применение недавно пришедшего в клуб игрока Рэмзи, ранее выступающего за “Арсенал”. Его преимущество – это умение выискивать зоны и давать командам баланс. Он отлично себя демонстрирует в создании голевых моментов для партнеров по команде. Единственный его недостаток – это повышенная вероятность получения повреждений.


Второй вариант – это выпускать тройку атакующих исполнителей. Третьим звеном оказался Игуаин, который еще не так давно феерил в “Наполи” под руководством того же Маурицио Сарри. В данном случае актуальна расстановка 4-3-1-2. Дибала выступает в качестве десятки. В это же время двое нападающих выискивают моменты, реализуя их и превращая в голы.


Как показывает практика последних выступлений, оба варианта по-своему эффективны. Сарри все еще приживается в новом клубе и подыскивает другие варианты, которые будут давать результат. К слову, подобный подбор игроков, где на каждую позицию есть равносильная замена значительно усложняет выбор для тренера.



Источник: betru.ru — рейтинг букмекерских контор 2020-го года






Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Криштиану Роналду хочет привлечь Der Spiegel к ответственности Криштиану Роналду хочет привлечь Der Spiegel к ответственности Шоу-бизнес Кассандра Дэвис: новая девушка Криштиану Роналду собирает в Instogram миллионы лайков Кассандра Дэвис: новая девушка Криштиану Роналду собирает в Instogram миллионы лайков Шоу-бизнес Криштиану Роналду наслаждается накаченной попой своей новой подруги Криштиану Роналду наслаждается накаченной попой своей новой подруги Шоу-бизнес Роналду не пожалел денег на свидании с грудастой блондинкой Роналду не пожалел денег на свидании с грудастой блондинкой Шоу-бизнес Криштиану Роналду: даже покинув поле, футболист полностью отдался финальному матчу на Криштиану Роналду: даже покинув поле, футболист полностью отдался финальному матчу на "Евро 2016" Спорт Криштиану Роналду снялся в мини-фильме «The Switch» от Nike Football Криштиану Роналду снялся в мини-фильме «The Switch» от Nike Football Спорт Криштиану Роналду вышел на поле с сирийским мальчиком, которого недавно сбила венгерская журналистка Криштиану Роналду вышел на поле с сирийским мальчиком, которого недавно сбила венгерская журналистка Спорт Роналду устроил потасовку прямо на поле Роналду устроил потасовку прямо на поле Спорт
Не проходите мимо


Лента новостей
Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14Смехова заявила о том, что не делала пластические операции 15:13Страх смерти побудил Робби Уильямса к кардинальному поступку 15:10Хейли и Джастин Биберы: забыть обо всем в объятиях друг друга 23:53Биография Оскар Де Ла Хойя 15:59Легендарный британский исполнитель Пол Маккартни представил фанатам 2 собственных трека 17:43


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru