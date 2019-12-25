Как бороться с пигментными пятнами на лице

Многим девушкам знакома проблема пигментных пятен и веснушек на лице, и они не могут остаться к ней равнодушными. Образовываются они, в основном, в результате изменений с организмом, по достижению определённого возраста. В некоторых случаях, пигментные пятна появляются из-за того, что нарушается работа внутренних органов. Пигменты появляются и в результате долгого нахождения в неблагоприятных погодных условиях. По какой бы причине пятна не появились, каждая их обладательница мечтает с ними справиться. Можно ли избавиться от такой проблемы, используя обычные домашние средства?

Бороться с проблемой пигментных пятен в домашних условиях можно, многие средства очень эффективны, но если вы все попробуете и вам ничего не поможет обратитесь к специалистам, метод удаления пятен фотоспышкой эффективен https://lecolon.ru/services/udalenie-pigmentnyh-pyaten-na-lice/. Самые распространенные рецепты:

Сырой картофель. В картофельных клубнях содержится большое количество полезных веществ и витаминов, некоторые из них могут заметно осветлить кожу. Для борьбы с повышенной пигментацией, нужно очистить сырой картофель и протирать им зону, где есть тёмные пятна. Чтобы добиться видимого результата, делать это нужно не менее трёх раз в день.

Йогурт. Для борьбы с пигментацией нужно использовать только натуральный йогурт, не содержащий добавок и красителей. В своём составе йогурт имеет молочную кислоту, а она способна смягчать, питать и осветлять кожу. Чтобы избавиться от тёмных пятен, на них нужно нанести йогурт и оставить на пятнадцать минут. Первые результаты будут заметны уже после нескольких процедур.

Алоэ. Сок растения содержит много полезных веществ, в том числе есть и те, которые способствуют обновлению и осветлению кожи. Чтобы получить заметный результат, нужно смазывать проблемный участок, как минимум один раз в день, а лучше всего делать это перед сном и не смывать.

Яблочный уксус. В своём составе он имеет полезные вещества, которые благоприятно сказываются на состоянии кожи. Для борьбы с пигментными пятнами, рекомендуется каждый день протирать их уксусом. Через месяц будут заметны первые результаты. Обладательницам слишком нежной кожи, рекомендуется смешивать с кипяченой водой, иначе есть риск её повредить.

Кукрума. Как бы странно не звучало, такая приправа обладает полезными свойствами, в том числе, идеально подходит для борьбы с пигментными пятнами. Чтобы достичь желаемого результата, маску из кукрумы нужно делать пару раз в неделю. Кукрума смешивается с водой и наносится на лицо.

Самое главное, при выборе средства для борьбы с пигментными пятнами помнить о том, что некоторые из них способны вызывать сильнейшие аллергические реакции.





Автор статьи: Александр Матвеев